Conheça o primeiro SUV de luxo compacto da Zeekr X que deve chegar ao Brasil

SUV de luxo compacto da Zeekr X chega ao mercado chinês a partir de R$ 151 mil

A Zeekr está lançando seu modelo compacto X no mercado chinês, um SUV que também deve ser o primeiro a estrear no Brasil quando a marca chegar por aqui neste semestre. Há três versões: uma com cinco lugares e tração integral e outras duas versões de quatro lugares com motor traseiro e tração integral. Os preços partem de US$ 27,5 mil, cerca de R$ 151 mil, até US$ 30,5 mil, o que equivale a R$ 167 mil.

O Zeekr X deve ser o carro de volume da marca de tecnologia do grupo Geely, posicionada, inclusive, acima da Volvo e cuja operação está confirmada para estrear por aqui. O Zeekr X é um SUV compacto com 4,45m de comprimento, 1,83m de largura, 1,57m de altura e entre-eixos com generosos 2,75m.

Conjunto mecânico

O motor do Zeekr X é um elétrico duplo com 315kw ou 422cv e torque de 54kgfm, alcançando 0-100km/h em apenas 3,7s. As baterias usam sistema de lítio com 66kwh e oferecem uma autonomia de 512km com uma recarga. A versão com um motor elétrico tem 200kw ou 268cv e 34kgfm de torque, com autonomia de 560km e aceleração de 0-100km/h em 5,8s.

No mercado chinês, há sete opções de cores, incluindo laranja, bege, verde, cinza, roxo, prata e branco, com rodas aro 19.

Tecnologia a bordo

Um dos diferenciais do Zeekr é a tecnologia embarcada. O Zeekr X vem com sistemas avançados de direção com cinco câmeras, radares milimétricos e 12 radares ultrassônicos. O painel é minimalista, com display digital de 8,8 polegadas, multimídia de 14,6 polegadas e um head-up display de 24 polegadas.

Há um porta-objetos de 7 litros no interior, capaz de resfriar, aquecer ou congelar, carregamento de celular com 50w de potência para recargas rápidas de dispositivos e atualização do sistema via OTA (over the air). O sistema operacional é garantido pelo processador Qualcomm Snapdragon 8155, com 13 alto-falantes e reconhecimento facial.

No Zeekr X, itens como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de mudança de faixa, estacionamento automático, alerta de ponto cego, alerta de fluxo cruzado e todos os itens de segurança são de série.

As vendas do Zeekr X 2025 começam na China nas próximas semanas, enquanto a marca prepara sua fase de internacionalização, chegando à América Latina nos próximos meses.





