Alto contraste

A+

A-

SUV de luxo da BYD surge na China em novos flagras (Redes Sociais/Reprodução)

A BYD parece decidida a expandir sua atuação com as submarcas como a luxuosa Denza. Flagras nas redes sociais mostram um SUV de grande porte rodando ainda sob bastante camuflagem e não escondem que se trata do já anunciado N9, seu possível nome.

O N9 deve ser o nome escolhido para o projeto “Tang L” do qual deriva, porém com novos itens de série. O próprio diretor de vendas da BYD, Zhao Changjiang, postou fotos do carro nas redes sociais e confirmou o teste de um novo modelo.

SUV de luxo da BYD surge na China em novos flagras (Redes Sociais/Reprodução)

A Denza quer ir além dos modelos esportivos e prometeu 8 novos modelos nos próximos três anos embora não tenha divulgado nada a respeito da novidade. O lançamento será no final do ano, de acordo com a BYD. O foco desse produto é o Aito M9 ou Li Auto M9, que são SUVs do mesmo porte.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.