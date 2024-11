SUV elétrico compacto da GM é flagrado no Brasil Baojun Yep Plus pode ser estratégia de elétricos com baixo custo para o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h53 ) twitter

Mentiras Automotivas/Reprodução Mentiras Automotivas/Reprodução

Lançado recentemente na Ásia, o Baojun Yep Plus é um SUV compacto que surpreendentemente foi visto em um flagra divulgado pelo perfil de Instagram Mentiras Automotivas.

Com padronagem diferente dos carros camuflados da GM o veículo exibe a frase “Mais eletricidade para você”, por isso não fica claro se a própria Chevrolet está testando esse veículo por aqui.

Mas que veículo é esse? O Baojun Yep Plus é fruto da joint venture entre as marcas SAIC, Wuling e a General Motors.

Tem 3,99 metros, 1,72m de altura, 1,68m de largura e conta com reduzidos 2,56 metros de entre-eixos alimentado por um motor elétrico traseiro de 101cv (75 kW) contando com 400km de autonomia e velocidade máxima de 150 km/h segundo os dados na China. A recarga pode ser feita em alta potência com recuperação de 30 a 80% em 35 minutos.

‌



Por dentro o perfil é minimalista com duas amplas telas, sistema de câmera integral, pacote Adas e outros itens de série segundo o modelo vendido na China.

A GM não confirma os testes com o Baojun Yep Plus, mas certamente ele seria uma alternativa mais simplificada à ofensiva chinesa de marcas como BYD e GWM por aqui. Até o momento a GM só trabalha com modelos de maior porte como os recém-lançados Equinox e Blazer EV.

