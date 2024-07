SUV elétrico da Volkswagen na China custa 30% menos que o ID.4 Novidade chega em três versões e preço surpreende mesmo para o padrão chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h00 ) ‌



ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen divulgou os preços do ID.UNYX na China e o SUV cupê surpreendeu pelo preço 30% menor que o do ID.4 fabricado e vendido na Europa. A novidade custa a partir de US$ 28,9 mil, bem menos que o SUV europeu que tem preço a partir de US$ 40 mil.

ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Carnews China/Reprodução

Fabricado pela Volkswagen Anhui, o ID.UNYX está disponível em três versões (Pro, Ultra e Max) com duas opções de autonomia: 621 e 565km.

ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Volkswagen/Divulgação

Embora custe bem menos, o ID.UNYX usa a mesma plataforma dos Volkswagen europeus. Mede 4,66m de comprimento, 1,86m de largura e 1,61m de altura com 2,76m de entre-eixos. Há cinco opções de cores entre dourado, verde, branco, preto e cinza.

ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Volkswagen/Divulgação

E engana-se quem pensa que o ID.UNIYX é mais simplificado que os ID europeus. O UNYX traz tecnologia IQ. Light Matrix com 13 LEDs, multimídia de 15 polegadas e painel de 5,3 polegadas digital, headup display e novo sistema operacional ID.S 5.0 OS além de todos os assistentes de condução IQ.Drive.

ID.Unyx será SUV elétrico barato e está pronto para o lançamento na China Volkswagen/Divulgação

Entre as novidades o UNYX traz estacionamento remoto e autônomo chamado “IQ.Park”, bancos elétricos com 12 ajustes, e conexão com Apple CarPlay além de assistente virtual para o buscador Baidu na China.

VW ID.UX em Pequim

Os dados de motorização já eram conhecidos e seguem sem mudanças. O ID.UNYX tem opção de motor único com 228cv e duplo com 335cv combinado com baterias de 82,4kwh com alcance de 621km na versão com um motor e 565 na versão de dois motores. Os preços variam de US$ 28,4 a R$ 34,4 mil, cerca de R$ 127 mil e R$ 185 mil em valores convertidos.

