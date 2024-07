SUV híbrido da BYD, Bao 5 terá preço reduzido para aumentar o volume de produção Divisão Feng Chang Bao reduz valor do SUV híbrido 4x4 que usa mecânica da picape Shark Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h00 ) ‌



A BYD está acelerando a produção do Bao 5, seu SUV híbrido que tem tudo uma notável aceitação entre o público na China. O preço do SUV da Feng Chang Bao que chegava a US$ 41,7 mil (R$ 229,3 mil) agora foi reduzido para 39,9 mil, cerca de R$ 219,4 mil.

Cerca de 25.000 unidades do Bao 5 (também chamado de Leopard 5) já foram vendidas e agora a BYD quer transformar esse tipo de produto com linhas quadradas e mais apelo off road em algo mais comum nas ruas da China.

O Bao 5 tem motor 1.5 turbo a gasolina de 197cv que alimenta dois motores elétricos que somam 686cv e 78kgfm de torque com 0-100km/h em apenas 4,8s. O sistema Dual-Mode Off-Road (DMO) que combina os dois motores elétricos é o mesmo da picape Shark que conhecemos no México.

Segundo a fabricante a autonomia do bao 5 é de 125km apenas usando as baterias enquanto o consumo médio é de 12,8km/l considerando que o Bao 5 tem quase 700cv e tração 4X4.

Vale lembrar que o Fang Cheng Bao 5 já foi registrado no Brasil e deve ser uma das mais novas apostas da BYD no nosso mercado. Mas isso só deve ocorrer quando a marca lançar a picape Shark oficialmente por aqui.

O R7-Autos Carros já andou com a nova picape da BYD: veja a avaliação.

