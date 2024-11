SUV híbrido da Neta poderá rodar 310 km só no modo elétrico SUV híbrido plug-in conta com uma bateria de 43,9 kWh, a maior já vista nessa motorização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

A Neta está estruturando sua operação por aqui e as vendas dos primeiros modelos foi anunciada para novembro. Agora um SUV híbrido surge em cena com números interessantes.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

O Neta L híbrido ganhou uma bateria de 43,9 kWh que permite ao SUV híbrido plug-in rodar até 310 km apenas no modo elétrico. Já a autonomia combinada entre motorização elétrica e térmica chega a casa dos 1.300 km. Este é um dos números mais otimistas do segmento.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

Para alcançar esses números, o Neta L utilizará a nova bateria Freevoy, que foi projetada pela CATL, além de ter um extensor de alcance. Essa tecnologia combina fosfato de ferro e lítio, assim como íon de sódio. O sistema pode ser carregado em uma tomada rápida em apenas 19 minutos, indo de 30% a 80%.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

Visualmente, o Neta L tem desenho com linhas limpas sem muitos vincos, assim como não conta com uma ampla grade frontal, só que uma entrada de ar na dianteira. Os faróis são angulosos e tem um desenho futurista. Já a traseira traz uma ampla lanterna sobre a tampa do porta-malas. O modelo ainda tem amplas telas no interior, seguindo a tendência dos veículos chineses.

‌



NETA/Divulgação NETA/Divulgação

Sob o capô, o Neta L tem um motor 1.5 litro de quatro cilindros e outro motor elétrico, que juntos entregam 231 cv. No tamanho, o modelo tem 4,77 metros de comprimento, 2,81 metros de entre-eixos, 1,90 metro de largura e 1,66 metro de altura.

NETA CHEGA AO BRASIL e terá 3 modelos este ano INCLUINDO O GT de 462cv. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.