SUVs mais vendidos: T-Cross lidera e Renegade avança Volkswagen lidera segmento de SUVs compactos mas Tracker, Creta e o veterano Renegade vão vem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 11h30 ) ‌



Teste: T-Cross Comfortline 2025 mantém virtudes mas é caro

Em agosto, o Volkswagen T-Cross foi o SUV compacto mais vendido no Brasil, com 7.118 unidades emplacadas, quase um isolamento entre os modelos da categoria no segmento mais disputado do país. O Chevrolet Tracker, que ocupou a segunda posição, teve 6.416 unidades vendidas. Já o Hyundai Creta fechou o ranking dos três mais vendidos com 5.962 emplacamentos.

Chevrolet Tracker Premier com motor 1.2 turbo de 133cv e 21,4kgfm de torque com câmbio AT6

O veterano Jeep Renegade com nove anos de mercado voltou a crescer e garantiu o quarto lugar com 5.517 unidades vendidas, seguido pelo Nissan Kicks, outro veterano, que registrou 5.355 emplacamentos, assegurando a quinta posição. O Honda HR-V ficou em sexto lugar, com 4.542 unidades licenciadas. Já o Volkswagen Nivus completou a sétima posição com 4.458 emplacamentos. No segmento de compactos a VW soma mais de 11.000 unidades vendidas.

Hyundai Creta tem câmbio automático de seis marchas

Na oitava posição, o Fiat Fastback alcançou 4.408 unidades emplacadas. Na dobradinha, o Fiat Pulse ficou em nono lugar com 3.554 unidades licenciadas. O Renault Kardian encerrou o top 10 com 2.263 unidades vendidas, aparecendo pela primeira vez no ranking. Os dados são da Fenabrave.

SUVs compactos mais vendidos em agosto de 2024

1 - Volkswagen T-Cross - 7.118

‌



2 - Chevrolet Tracker - 6.416

3 - Hyundai Creta - 5.962

‌



4 - Jeep Renegade - 5.517

5 - Nissan Kicks - 5.355

‌



6 - Honda HR-V - 4.542

7 - Volkswagen Nivus - 4.458

8 - Fiat Fastback - 4.408

9 - Fiat Pulse - 3.554

10 - Renault Kardian - 2.263

