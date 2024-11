SUVs médios: quais as melhores opções até R$ 200 mil? Há várias opções que passam longe da linha de corte dos R$ 200 mil, algumas estão por menos de R$ 150 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 02h00 ) twitter

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

O mercado de SUVs médios tem diversas opções que já passam (e muito) dos R$ 200 mil. Porém, suas respectivas versões de entrada podem ficar dentro desse orçamento.

Jeep Compass Sport 2024 vem equipado com motor 1.3 litro turbo, que entrega até 185 cv com torque de 27,5 kgfm - Jeep/Divulgação Jeep Compass Sport 2024 vem equipado com motor 1.3 litro turbo, que entrega até 185 cv com torque de 27,5 kgfm - Jeep/Divulgação

Para quem tem família ou gosta de um veículo desse porte há opções das marcas Jeep, Volkswagen, Caoa Chery entre outras. Mas quais são os pontos positivos desses SUvs que custam em 2024 até R$ 200 mil?

O Autos Carros lista os principais modelos até esse limite e quais são os pontos positivos e negativos de cada um.

Jeep Compass Sport por R$ 152,9 mil

O veterano SUV da Jeep é líder em vendas no acumulado do ano. Sua versão de entrada Sport tem preço interessante de R$ 152 mil em uma ação de Black Friday que vai durar o mês todo.

O Jeep tem motor 1.3 turbo T270 de 175cv e 27kgfm de torque associado ao câmbio automático de seis marchas. Apesar dos bancos de tecido vem bem servido de itens como ar-condicionado automático de duas zonas, chave presencial com partida por botão, piloto automático, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro, 6 airbags, espelhamento de smartphones por Android Auto e Apple CarPlay sem fios, multimídia de 8,4″, faróis, lanternas e luzes diurnas de LED, além de rodas aro 18.

O preço normal do Compass é R$ 184,9 mil, só para constar, o que ainda o coloca no limite da lista.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Toyota Corolla Cross XR por R$ 164,9 mil

A Toyota tem o Corolla Cross XR na modalidade exclusiva para vendas diretas, mas ainda assim a versão seguinte, a XRE de R$ 178,9 mil também integra nossa lista. Em ambas, o motor do Corolla Cross é o 2.0 de 175cv combinado com câmbio CVT.

A XR é simplificada e tem alerta de colisão com frenagem automática, piloto automático adaptativo (Toyota Safety Sense) mas não tem faróis em LED, painel digital grande (aqui é analógico) ou partida por botão.

Na XRE ele ganha LEDs, partida por botão, ar-condicionado digital automático, multimídia de 9″, painel digital maior com 12,3″, volante com controles de áudio e funções do Toyota Safety Sense e também rodas de liga leve aro 18.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Volkswagen Taos Comfortline por R$ 175,9 mil

O preço de tabela do Taos Comfortline é R$ 195,9 mil, mas a Volkswagen tem feito ações permanentes de descontos para a linha do SUv argentino tornando o mais competitivo.

O motor 1.4 TSI de 150cv e 25kgfm de torque é de série. O Comfortline tem multimídia VW Play 10”com Apple CarPlay wireless e Android Auto, ar-condicionado dual zone, painel digital de 10,25”, carregador de celular sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, faróis em LED, entre outros.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Caoa Chery Tiggo 7 Sport - R$ 144,9 mil

O SUV médio montado em Anápolis/GO tem uma interessante relação custo benefício. Tem motor 1.5 turbo de 150cv e 21kgfm combinado com câmbio automático.

Além dos seis airbags tem rodas de 18″, painel de instrumentos digital de 12,3″, sistema multimídia com tela de 10,25″, banco do motorista elétrico, chave presencial com partida por botão, ar-condicionado de duas zonas, acendimento automático dos faróis, etc.

No entanto, apesar dos cinco anos de garantia a marca vem enfrentando problemas de pós-venda com reclamações dos clientes por falta de peças e isso deve ser considerado.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Eclipse Cross Roush por R$ 169,9 mil

A série especial Roush deu um impulso extra nas vendas do Eclipse Cross sendo posicionada como modelo de entrada. 1.5 turbo a gasolina que rende 165 cavalos e 25,5 kgfm de torque em conjunto com o câmbio CVT de 8 marchas e tração dianteira.

Diferentemente de outras versões, o Roush não é, portanto, um 4x4. O som é assinado pela JBL e a multimídia tem 7″ com conexão para Apple Car Play e Android Auto. A lista de itens de série inclui piloto automático, seis airbags entre outros.

JEEP COMPASS 1.3 turbo ou COROLLA CROSS 2.0? Comparativo Longitude e XRE 2022. VEJA O VÍDEO!

