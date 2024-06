Alto contraste

A+

A-

Suzuki Jimny Sierra ganha nova versão e fica até R$ 20 mil mais barato

A Suzuki está trabalhando com uma estratégia para popularizar a imagem do Jimny, que ganha uma nova versão chamada 4You+ ao preço de R$ 179,9 mil. A mecânica de todas as versões é o conhecido motor 1.5 aspirado a gasolina de 108cv e câmbio automático de quatro velocidades. Em geral, a linha Jimny ficou até R$ 20 mil mais em conta e agora fica precificada entre R$ 142,9 mil e R$ 206,9 mil.

Nova versão 4You+

Em relação ao Suzuki Jimny Sierra 4You+, a configuração vem equipada com nova grade dianteira, molduras das caixas de rodas, para-choques dianteiro e traseiro em preto fosco, rodas de 15 polegadas de liga leve, teto e retrovisores em preto brilhante e maçanetas na cor da carroceria.

Suzuki Jimny Sierra ganha nova versão e fica até R$ 20 mil mais barato

O modelo ainda recebe faróis em LED com projetor e acendimento automático, faróis halógenos de neblina, lavador de faróis, revestimento premium nos bancos em tecido, ar-condicionado automático digital, câmera de ré, tomada 12V no porta-malas, central multimídia do tipo flutuante de 7 polegadas com conexão com Android auto e Apple CarPlay, piloto automático, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, assistente de descida, freios ABS, sistema de monitoramento de emergência de freio e acelerador, airbag frontal duplo, barras de proteção de impacto lateral, entre outros equipamentos.

Sob o capô, o Suzuki Jimny Sierra 4You+ vem equipado com motor 1.5 litro aspirado, que entrega até 108 cv e 14,1 kgfm de torque. A transmissão é automática de quatro velocidades.

Publicidade

Tabela de preços Suzuki Jimny Sierra 2024

Jimny Sierra 4You MT 23/24*: R$ 142.990

Jimny Sierra 4You MT: R$ 147.990

Publicidade

Jimny Sierra 4You AT: R$ 159.990

Jimny Sierra 4Sport: R$ 174.990

Publicidade

Jimny Sierra 4You+: por R$ 179.990

Jimny Sierra 4Style: R$ 191.990

Jimny Sierra 4Expedition: R$ 206.990





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.