Suzuki lança Vitara elétrico na Índia SUV elétrico tem visual arrojado com 184cv e até 450km de autonomia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 11h00 )

O mercado indiano também tem visto uma onda de eletrificação. A Suzuki que é líder de vendas no mercado local com diversos produtos acaba de revelar o eVitara, uma versão elétrica do tradicional SUV compacto.

Visualmente, o Suzuki eVitara tem faróis dianteiros no formato de triângulo com assinatura visual no formato de “Y”, deixando com cara futurista. Também há um acabamento em preto no para-choque e ampla entrada de ar. A traseira tem a coluna “C” elevada e para-choques musculosos e com lanternas também com assinatura luminosa em “Y”.

Por dentro, o Suzuki eVitara conta com amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de central multimídia, assim como a tendência mundial.

O Suzuki eVitara terá várias opções de motores elétricos, sendo com tração dianteira de 144 cv, outra com 174 cv e outra com tração integral de até 184 cv, essa com motores na frente e na traseira. As baterias são de 49 kWh ou de 61 kWh, o que confere uma autonomia de entre 310 e 450 km. Na Índia o eVitara pode concorrer com versões de marcas locais e veículos como Peugeot e2008 e BYD Yuan Pro.

