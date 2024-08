Syonet expande operações na América Latina Rebranding, nova subsidiária no México e aquisição de Lead Force marcam novos passos da empresa que marca presença na Fenabrave 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h00 ) ‌



Durante a Fenabrave 2024, a Syonet, conhecida por suas soluções tecnológicas para concessionárias, apresentará suas recentes iniciativas de crescimento. A empresa está expandindo sua atuação com a aquisição da Lead Force e a abertura de uma subsidiária no México. Com a meta de aumentar o faturamento em 35% até o final de 2024, alcançando R$ 60 milhões, a empresa atualizou sua identidade visual para reforçar seu papel como um hub de soluções para relacionamento com clientes e inteligência de mercado.



A integração da Lead Force à Syonet expande a oferta de soluções de marketing digital e pós-venda, formando uma equipe unificada de 226 profissionais, com 53 novos membros.



A caminho do México

A Syonet investiu mais de R$ 1 milhão para estabelecer uma subsidiária no México, com o objetivo de atender mais de 2.500 concessionárias de veículos leves. O Grupo Continental já está entre os primeiros clientes no país.

A empresa está avaliando outros mercados e fornecerá atualizações conforme novas movimentações forem definidas.

‌





“Nossa missão é estabelecer a Syonet como um líder em soluções integradas para concessionárias, melhorando a gestão e eficiência dos nossos clientes, e antecipando tendências do setor automotivo. Com o rebranding, a incorporação da Lead Force e a nova subsidiária no México, estamos ampliando nossa presença internacionalmente”, afirma Caio Nascimbeni, CEO da Syonet.



Fenabrave 2024

Na Fenabrave 2024, a Syonet promoverá um painel sobre o impacto da inteligência artificial e análise de dados na gestão de concessionárias.

‌



O painel está agendado para o dia 21 de agosto às 16h00, na Arena 3, e discutirá como essas tecnologias estão transformando operações e aprimorando a experiência do cliente.

O painel será moderado pelo jornalista Léo Branco, Editor da Exame, e contará com as participações de Caio Nascimbeni, CEO da Syonet, Marcelo Magagnin, Gerente de Marketing & CS da Syonet, Thiago Buonafina, Diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo Parvi, e Aldo Navarro, CTO do Grupo Automob.

“A inteligência artificial e a análise de dados estão revolucionando a operação das concessionárias e a relação com os clientes. Nosso painel na Fenabrave oferecerá insights valiosos sobre essas transformações e melhores práticas para a transformação digital”, comenta Caio Nascimbeni.