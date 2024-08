T-Cross fica mais caro na linha 2025: veja os novos preços Site da Volkswagen mostra novos preços com reajustes em todos os pacotes, com aumentos médios de R$ 3,5 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h16 ) ‌



Há menos de três meses, a Volkswagen apresentou a renovação do T-Cross, o SUV compacto mais vendido do país, já na linha 2025. Embora o SUV não tenha sofrido reajustes imediatos, alguns itens de série deixaram de ser oferecidos. Agora, o site da Volkswagen mostra novos preços com reajustes em todos os pacotes, com aumentos médios de R$ 3,5 mil.

T-Cross

Novos Preços e Versões

Volkswagen T-Cross 200 TSI - R$ 146.990

Reajuste: R$ 4 mil (de R$ 142.990 para R$ 146.990)

Itens de série: novos faróis com assinatura em LED, novas lanternas traseiras unidas com feixe de luz em LED, novo painel com aplique soft touch, novo tecido dos bancos, multimídia VW Play de 10,1 polegadas do tipo flutuante com conexão Android Auto e Apple CarPlay, quatro tomadas USB-C, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo com detector de pedestre, detector de fadiga, alerta de cinto dianteiro e traseiro, frenagem de manobra, frenagem automática pós-colisão, rodas de liga leve de 16 polegadas, e três revisões grátis.

Volkswagen T-Cross Comfortline - R$ 163.990

Reajuste: R$ 3 mil (de R$ 160.990 para R$ 163.990)

Itens de série: todos os equipamentos da versão de entrada, mais rodas de 17 polegadas, bancos em couro sintético, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, chave do tipo Kessy, carregamento de smartphone por indução, iluminação interna Ambient Light, seletor de modo de condução, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, ar-condicionado Climatronic Touch e retrovisores rebatíveis com função tilt-down.

Volkswagen T-Cross Highline - R$ 179.990

Reajuste: R$ 4 mil (de R$ 175.990 para R$ 179.990)

Itens de série: todos os itens das outras versões, além de rack de teto na cor prata, revestimento parcial dos bancos em couro, retrovisor interno anti ofuscante automático, sensor de chuva e assistente de estacionamento. O pacote ADAS, que custava R$ 2.600, agora sai por R$ 3.570, elevando o preço final com todos os opcionais para R$ 194 mil.

Motor do T-Cross

O novo Volkswagen T-Cross não teve mudanças na motorização. Ele segue com o motor 1.0 TSi de até 128 cv e 20 kgfm de torque nas versões de entrada e intermediária. Este motor de três cilindros turbo flex com injeção direta já é conhecido do público. Na configuração topo de linha, o T-Cross possui um motor 1.4 TSi de até 150 cv com 25,5 kgfm de torque. Todos os motores estão associados a uma transmissão automática de seis marchas.

