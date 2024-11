T-Cross Sense para PCD ficará mais equipado: veja possíveis preços SUV compacto deve chegar dentro de alguns dias nas concessionárias que já fazem lista de clientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h00 ) twitter

No primeiro semestre o Volkswagen T-Cross foi atualizado na linha 2025. Porém, a linha Sense de entrada ficou para um segundo momento e agora a Volkswagen começa a anunciar para os concessionários as novidades do T-Cross Sense que tem foco no segmento de PCD.

Os concessionários confirmam que já receberam instruções sobre o novo modelo e algumas lojas já recebem os pedidos. No entanto, oficialmente a Volkswagen apenas confirma a novidade e a troca do ano modelo.

Uma concessionária de São Paulo confirma que novidades virão para acompanhar o atual visual do T-Cross com novos para-choques e grade simplificada. Ele será baseado na versão e entrada 200TSI e terá itens novos como frenagem automática de emergência. A versão 200TSi já tem farois em LED, retrovisor interno antiofuscamento, painel digital de oito polegadas, multimídia de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mas não tem, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo.

A mecânica não deve mudar: o motor 1.0 200 TSI, com até 128 cv com etanol e 116 cv na gasolina, com 20,4 kgfm de torque a 2.000 rpm em ambos os combustíveis bem como o câmbio automático de seis marchas serão os mesmos com a mudança.

A versão 200 TSI custa hoje R$ 119,9 mil e aplicando as isenções de impostos pode chegar a R$ 100 mil. Em breve a marca deve comunicar as novidades do T-Cross Sense e as condições específicas para PCD.

