Tata Motors está negociando entrada no Brasil, diz governo paulista Marca tem 80 anos e estaria negociando fábricas em processo de desativação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 08h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tata Motors/Reprodução Tata Motors/Reprodução

Durante o anúncio de investimentos da Volkswagen no Estado de São Paulo na ordem de 13 bilhões, o secretário de Desenvolvimento Jorge Lima confidenciou a um grupo de jornalistas que o grupo indiano Tata está negociando a entrada no mercado brasileiro.

Tata Motors/Reprodução Tata Motors/Reprodução

“Temos a oferecer um parque de fornecedores bastante desenvolvido e próximo das áreas que concentram outras montadoras”, disse o secretário durante o evento. A informação, no entanto foi publicada pelo veículo especializado Automotive Business.

Tata Motors/Reprodução Tata Motors/Reprodução

A Tata Motors controla marcas como a Jaguar Land Rover que inclusive já tem uma fábrica no Brasil desde 2016 que opera com grande ociosidade.

Tata Motors/Reprodução Tata Motors/Reprodução

No entanto, a empresa poderia negociar também a oferta da antiga fábrica da Toyota desativada em São Bernardo do Campo, no abc Paulista e Indaiatuba que será desativada dentro de 2 anos.

‌



Tata Motors/Reprodução Tata Motors/Reprodução

A Tata Motors é uma das grandes montadoras do mundo e tem modelos de vários segmentos como os SUVs Punch e Nexon, Safari e Harrier além dos pequenos Tigor e Tiagor.