Tempestades antecipadas podem causar transtornos às cidades e ao automóvel: veja como evitar problemas Muitos veículos já foram perdidos nas enchentes ou tomados pelas águas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 02h00 )

Nas últimas semanas em vários estados o recomeço das chuvas fortes já trouxeram transtornos como alagamentos. Como consequência, muitos veículos foram perdidos nas enchentes ou tomados pelas águas.

Diante deste cenário recorrente o R7-Autos Carros destaca alguns cuidados importantes para se levar em conta a bordo do veículo se a chuva (e o alagamento ocorrerem).

E a primeira medida é prevenção. Em situações climáticas mais extremas é preciso ter cuidado redobrado com a previsão do tempo observar-se há previsão de chuva mais forte e onde ela deve ocorrer ajudam a planejar os melhores caminhos.

Evitar lugares baixos, não estacionar o veículo junto às margens de córregos rios bem como evitar locais com incidência de alagamentos já ajudam bastante.

Se a chuva vier e for inevitável é preciso analisar os cenários diante de um alagamento. Além de priorizar a vida e em caso de um alagamento recomenda-se abandonar o veículo é preciso ter frieza e ser realista quanto à quantidade de água na via afetada pelo alagamento. O ideal é que a água não ultrapasse o nível dos pneus nem chegue à metade da linha das portas. Se outros veículos estiverem passando pelo local com água abaixo deste nível é possível atravessar sem maiores consequências.

O ideal é posicionar o câmbio em primeira marcha e acelerar o pedal a meio curso. Não se deve pisar fundo no acelerador nem trocar de marcha durante a travessia de um trecho alagado. É preciso manter o volante firme e uma análise cuidadosa do terreno e também de outros veículos que estiverem à frente. Se o veículo for automático é preciso posicionar a alavanca em L ou em primeira marcha usando o modo manual.

Após um alagamento, mesmo que aparentemente sem consequências, é preciso levar o carro para fazer uma revisão e constatar, com auxílio de um mecânico, se houve algum dano ao automóvel. Mas se o carro tiver sido atingido por uma enchente será preciso uma análise cuidadosa. Em caso de alagamento não se deve ligar o veículo e sim levá-lo para uma análise. Ligar o carro após um alagamento pode trazer consequências desastrosas para o carro como entrada de água na parte interna do motor e do câmbio com danos que podem ser permanentes.

