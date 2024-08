Tempo em que carro elétrico fica parado nas lojas subiu 75% em um ano nos EUA Pesquisa da Edmunds mostra cenário distinto para a compra de elétricos e soa um alerta nas fábricas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h00 ) ‌



Embora crescente o mercado de carros elétricos vem enfrentando uma desaceleração na América do Norte. Dados da Edmunds mostram que no final de julho, as concessionárias demoravam em média 81 dias para vender um carro elétrico a bateria, um aumento de 75% em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto a média da indústria para todos os veículos era de 57 dias. As concessionárias também contam com um estoque maior de modelos elétricos, com inventário suficiente para até 100 dias, mais de 3 meses, em comparação aos 68 dias para outros tipos de veículos.

Atualmente o preço de um carro elétrico nos Estados Unidos é de para US$58.619, cerca de R$ 320 mil, o que é mais baixo do que o preço dos híbridos plug-in cuja venda cresce ano a ano em ritmo mais rápido. Analistas da Edmunds afirmam que o fim dos incentivos do governo Biden com descontos de até US$ 7,5 mil para a compra de um carro elétrico acentuou essa queda de procura e na verdade desequilibrou o mercado. Hoje o incentivo ainda existe mas há diversas restrições. De acordo com a Edmunds há modelos de marcas como Hyundai, Ford e Volkswagen em promoção em várias modalidades de compra e com crédito menos restrito.

As pesquisas mais recentes mostram que 70% das vendas de modelos elétricos são do tipo Leasing com entrada reduzida e parcelas baixas com maior valor final. Assim o consumidor paga pelo uso do veículo e não pelo bem em si o que é bom de forma temporária mas não resolve o problema, apenas adia um cenário.

“Para os compradores no momento, trata-se muito menos do preço de um veículo e muito mais de quanto será o pagamento mensal — especialmente quando você aplica o crédito fiscal federal”, disse Jessica Caldwell, analista da Edmunds.

Por conta de pesquisas como essa e também da desaceleração já vista pelas montadoras é que as próprias marcas estão pisando no freio quando o assunto São novos modelos elétricos e também a ampliação da produção desse tipo de automóvel. As vendas de modelos elétricos vêm crescendo no mundo todo, no entanto em um ritmo muito mais lento do que alguns analistas esperavam há cerca de dois anos, por exemplo.