Testamos a nova Sprinter: renovada e inspirada nos automóveis Van tem motor turbodiesel de 150 cv, peso bruto total de 3,5 toneladas e pode carregar até 1.252 kg Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 17.02.2023

A renovada Mercedes-Benz Sprinter vem crescendo à medida em que a demanda por vans entre 3,5 e 5 toneladas também avançou no país. Hoje esse segmento representa pouco mais de 30 mil unidades e a Mercedes detém cerca de 30% desse mercado com a Sprinter.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2023

Desta vez avaliamos a versão Furgão 315, que tem motor turbodiesel de 150cv, peso bruto total de 3,5 toneladas e pode carregar até 1.252 kg.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2023

Acima dos modelos menores, as vans médias e grandes perderam espaço na pandemia em favor de modelos de menor porte mas com o tempo esse segmento foi recuperado (e renovado) pelas fabricantes.

‌



É um carro de passeio?

No primeiro momento, o que foi possível notar é que a Mercedes-Benz Sprinter tem dirigibilidade como de um veículo de passeio, uma vez que tem direção leve, multimídia que conecta facilmente Android Auto e Apple CarPlay e bancos confortáveis para ficar 8 horas dirigindo sem doer as costas. Para quem precisa passar o dia a dia a bordo de uma van a boa notícia é que as coisas evoluíram e muito.

‌



Marcos Camargo Jr. 17.02.2023

Ademais, caso o motorista tenha dois ajudantes eles vão confortavelmente nos bancos de passageiros com novos bancos mais altos e confortáveis m. O Sprinter Furgão 315 ainda vem equipado com painel de instrumentos de 5,5 polegadas, que permite ver todas as informações mecânicas, ajustar itens como sensor de chuva e traz mimos dignos de um automóvel como volante multifuncional, piloto automático, novo tacógrafo digital, multimídia MBUX de 10,25 polegadas com assistente de voz, câmera de ré, assistente de vento lateral, assistente de partida em rampa, assistente ativo de frenagem aprimorado, entre outros.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2023

O motor é o 2.0 litros turbodiesel de quatro e de 150 cv e 34,7 kgfm de torque tem fôlego para enfrentar ladeiras e uma boa retomada. A transmissão manual de seis marchas da ZF tem engates precisos e manuseio como de um veículo de passeio. A posição de dirigir mais baixa traz ainda uma boa ergonomia com espelhos à medida, amplo pára-brisa e bons comandos à mão.

‌



Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

O acesso à carga com abertura leve da porta lateral e amplitude de acesso às portas traseiras permite carregar e descarregar itens de grande porte com seus 15,3m3 de capacidade e 4,81 m de assoalho livre. Permite o acesso de grandes móveis e equipamentos ou bom volume de carga permitindo diversas aplicações profissionais para entregas na cidade e na estrada.

Mercedes-Benz/Divulgação

A suspensão dianteira é independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Já a traseira tem eixo rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Esse conjunto confere conforto de carro de passeio, além de robustez para quem for carregar até 1.252 kg.

Mercedes-Benz/Divulgação

Outro ponto importante para quem guia a Sprinter no dia a dia é o assistente ativo de frenagem aprimorado, que ajuda o motorista a não fazer besteira do para e anda do trânsito das grandes cidades, visto que ele emite alertas se o modelo está muito perto do veículo da frente. Além disso, se o motorista não manter a distância o sistema emite outro alerta até frear o utilitário por completo.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz Sprinter tem como rivais a nova Ford Transit, que será lançada nas próximas semanas, a Renault Master e a Fiat Ducato. Trata-se de um segmento bem disputado e ao mesmo tempo onde a Mercedes traz uma certa tranquilidade pois conta com 30 anos de experiência.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.