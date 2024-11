Testamos o ‘jipinho’ japonês da Suzuki com 54 anos de história Jimny Sierra 4Style custa caro, mas encanta até no que falta a bordo dele Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

A Suzuki lançou o Jimny em 1970, a partir de um projeto um pouco mais antigo. Dois anos antes, a marca havia comprado a Hope e desenvolveu a partir de um veículo militar um jipinho civil que fez sucesso de imediato. Esse veículo está na sua quarta geração, e embora seja um carro de nicho, a Suzuki tem nas mãos um produto único. O R7-Autos Carros testou o Jimny Sierra 4Style 2024, um veículo de capacidade off road único no nosso mercado.

Internet/Reprodução Internet/Reprodução

O Jimny 4Style é uma versão civil bem diferente de um “jipe” ou do que ele sugere. De dimensões sempre reduzidas, rodas na cor preta aro 16, e a cor branca com teto preto, o Jimny chama a atenção.

Suzuki/Reprodução Suzuki/Reprodução

Dimensões do Jimny Sierra

E cabe em qualquer vaga. Com seus 3,68 m de comprimento e 2,25 de entre eixos, não dá para esperar muito espaço. O porta-malas é mínimo com 85 litros e, rebaixando os bancos traseiros bem estreitos, o espaço sobe para 330 litros. Além disso, tem 1,64 m de largura e 1,77 m de altura, sendo bem estreito, mas é favorecido pelo ângulo de ataque de 36º, o de saída de 48º e o de rampa é de 28º, com vão livre em relação ao solo de 24,3cm.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

Por dentro, o perfil rústico é ainda mais evidente. Há linhas quadradas, bancos de couro e tecido estreitos em contraponto com carpetes “premium” e ar digital no console sobre comandos elétricos dos vidros.

‌



Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

O Jimny Sierra tem central multimídia JBL com Android Auto e Apple Car Play com cabo, câmera de ré, computador de bordo bem simples com instrumentação amarela sobre mostradores analógicos, controle de cruzeiro (não adaptativo) e faróis e lanternas de LED. Além da tração 4x4 com reduzida, o Sierra tem assistente de partida em rampas e controle de descida, freios ABS, controle de estabilidade e tração e duplo airbag frontal. Sim, somente dois airbags.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

Motor do Jimny Sierra

O motor é super tradicional ao extremo. Na posição longitudinal é um quatro cilindros 1.462 cc de 108 cv e 14 kgfm de torque, alimentado por gasolina, sem injeção direta. Se nota facilidade de acesso aos itens mecânicos, como freio, módulo, radiador e bateria, que não é selada e exigirá manutenção de tempos em tempos. Além disso, a transmissão é automática de apenas quatro marchas.

‌



Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

A bordo do Jimny puro estilo

Andar com o Suzuki pelas ruas é uma tarefa interessante. Se por um lado ele não tem um alto desempenho, embora pese só 1.130kg e o câmbio tenha a primeira relação bem longa com trocas bem perceptíveis, é no estilo que ele conquista.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

A posição é a mesma de sempre; alta, com espelhos grandes e visão perfeita das quinas dos seus limites bem curtos. Os pneus 215 são borrachudos e cumprem bem o papel e basta sair da estrada para ver do que o Jimny é capaz.

‌



Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

E surpreende. Sobe em qualquer lugar e não exige muito espaço para nada, nem para manobras, já que esterça por completo em 9,8 m.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

O som tem boa qualidade, mas a multimídia é mesmo limitada, com câmera mediana. Mas o som dos falantes é bom e agrada. Em alta velocidade, se nota o som do ambiente a bordo dele. Mas não importa. A ideia do carro é justamente essa.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

O Jimny custa na faixa dos R$ 190 mil, mas a rede Suzuki tem feito algumas ações promocionais para o jipinho. Se fizer as contas não compensa, pois um Jeep Renegade 1.3 4x4 fará o mesmo que ele, porém com mais potência e conforto. E há outros carros (muitos) pelo mesmo orçamento.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

Seja como for, nenhum terá o estilo e a habilidade off road do Jimny, fruto de uma ideia que segue atual: a de encantar ao volante de um carro pequeno.

SUZUKI JIMNY 4Style Allgrip: BRINQUEDO DIVERTIDO E CARO. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.