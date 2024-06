Testamos o novo Cayenne E-Hybrid que pode chegar ao preço de R$ 1,3 milhão

Alto contraste

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

No universo dos SUVs de luxo o mercado brasileiro conta com boa parte destes produtos já eletrificados. E dez anos após a estreia do primeiro modelo híbrido na linha Porsche, a marca renova o Cayenne com foco nos modelos híbridos. Para conhecer os detalhes destas mudanças você pode conferir nesta matéria exclusiva. E após a apresentação o R7-Autos Carros teve um primeiro contato com o Cayenne 2025.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

Além das mudanças visuais do carro na dianteira, traseira e principalmente no interior, a Porsche trouxe para o Cayenne 2025 um visual mais “civil” diferente dos modelos eletrificados mais antigos com detalhes em cores fluorescentes. O híbrido do Cayenne fica restrito ao emblema na lateral.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

Há uma gama de três opções de motorização em duas famílias de motores. Neste teste, dirigimos a versão S E-Hybrid com motor V6 turbo de 353cv com o motor elétrico de 176cv e 45kgfm de torque que rende mais potência: 519cv e 75kgfm de torque. O Cayenne S E-Hybrid acelera de 0 a 100 em 4,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 263 km/h.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

Além do veículo testado a versão de entrada combina o mesmo motor da S E-Hybrid porém com menos potência de 479cv. O Cayenne Turbo E-Hybrid tem o motor elétrico das demais versões (130 kW/176 cv) com o motor V8 biturbo de 4,0 litros e 441 kW (599 cv) com uma potência combinada de 739cv e um torque máximo de 95kgfm. O novo Cayenne Turbo E-Hybrid completa a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 295 km/h.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

Na prática o carro está mais eficiente como pudemos testar em uma viagem com cerca de 200km entre as cidades de São Paulo e Itu, no interior do estado rodando por cerca de 2h30 com a novidade.

Eficiente e esportivo

Mantido o DNA esportivo, notamos que o carro entrega potência e esportividade em um equilíbrio dinâmico difícil de se atingir. São 519cv que pode não parecer muita coisa mas com 75kgfm de torque que é bem interessante.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

A Porsche pareceu preocupada com o acerto dinâmico do Cayenne que mantém sua boa dirgibilidade. A direção é milimetricamente calculada e o acerto de suspensão pode ser ajustado em um toque de botão que aliás ajusta cinco modos de condução, controle de chassi e de respostas do motor.

Porsche apresenta versões híbridas do Cayenne 2025

É possível ampliar o ronco do motor V6 instigante e envolvente mas ao mesmo tempo dá para rodar com silêncio e na cidade o Cayenne pode ser um “carro elétrico” para o dia a dia em pequenos deslocamentos de até 50km se o dono quiser.

Ao acelerar, o carro responde conforme o modo de condução e despeja os 519cv em alto torque com ronco digno de sua herança esportiva. Mas só se o dono quiser. Com curvas invejáveis, acerto dinâmico de um carro que nem parece estar longe do chão e visibilidade acertada, o Cayenne evoluiu em tudo inclusive no preço. A versão testada no primeiro contato custa R$ 830 mil mas pode chegar a R$ 1,3 milhão se o comprador optar pelo motor V8 e por 739cv de potência.





