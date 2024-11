Testamos o novo Honda City sedã EX 2025 Novidades deixam sedã mais sofisticado com preço menor considerando os concorrentes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 13h00 ) twitter

Nesta semana o Honda New City 2025 começou a chegar à rede de concessionários. Após três anos de estreia a atual geração do City recebe um primeiro facelift e ganha novos equipamentos de série desde as versões de entrada. O R7-Autos Carros testou o City sedã EX 2025 por um dia para avaliar o que mudou.

O New City sedã ganhou uma identidade distinta do hatch pela primeira vez. A moldura superior da grade continua cromada, porém o seu preenchimento ganha agora linhas horizontais que parecem deixar o carro maior. Há novos pára-choques na dianteira e traseira e também um novo arranjo das lanternas.

Também há novos equipamento como freio eletrônico de estacionamento, carregador de celular por indução e mais versões com pacote Honda Sensing (agora na EX e EXL)

O controle de Cruzeiro adaptativo ganha a função low speed follow além do alerta de saída de faixa, comutação de farol alto e outros itens já conhecidos. O freio eletrônico de estacionamento vem com a adição dos freios a disco também nas rodas traseiras para todas as versões.

Interior do Honda City 2025

Vale lembrar que o perfil do carro assim como a geração são os mesmos. Mas a primeira novidade é o console central que foi redesenhado por conta do freio eletrônico de estacionamento com função autohold.

Também há carregador sem fio de celulares e a partir das versões EX há novas portas USB: duas do tipo A no painel dianteiro e duas do tipo C para os ocupantes do banco traseiro. A Honda também trouxe uma nova câmera de ré com melhor resolução e mudanças na multimídia com novos gráficos. O espelhamento sem fio, Bluetooth e outras funcionalidades não mudaram.

Desde a versão EX, por exemplo, o painel conta com quadro de instrumentos com tela TFT de 4,2” colorida – nas versões EXL e Touring, a tela TFT é de 7”, multiconfigurável.

O motor da linha City não muda: segue 1.5 aspirado com 126 cv a 6.200 rpm, seja com etanol ou com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgfm a 4.600 rpm (gasolina). O câmbio CVT oferece os sistemas Step-shift e EDDB (Early Down-shift During Braking).

Na prática, ao longo de um dia, podemos testar o Honda City no trânsito pesado sobre um dia chuvoso na capital paulista. O motor 1.5 segue com o comportamento suave bem como as relações de marcha que não mudaram. Desde a estreia desta geração o acoplamento da transmissão automática tem relação mais direta com o motor sem o efeito “vazio” de alguns câmbios do tipo CVT.

Também notamos que a disponibilidade de novos itens de segurança ativa do pacote Honda Sensing deixam o carro mais seguro já em vias expressas como a correção na faixa, alerta e frenagem e também o ACC que funciona no trânsito. Para consumidores que buscam novidades de conectividade o Honda City sedã segue como boa opção neste universo que tem como concorrentes Hyundai HB20S, chevrolet Onix Plus, Volkswagen Virtus e Toyota Yaris. A versão avaliada custa R$ 126 mil.

Versões, preços e cores da linha Honda City 2025

New City Sedã LX – R$ 117.500,00

New City Sedã EX – R$ 126.000,00

New City Sedã EXL – R$ 134.200,00

New City Sedã Touring – R$ 142.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza

Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico e Branco Topázio Perolizado

New City Hatchback LX – R$ 117.500,00

New City Hatchback EX – R$ 125.000,00

New City Hatchback EXL – R$ 133.200,00

New City Hatchback Touring – R$ 141.400,00

Cores – Branco Tafetá Sólido, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza

Basalto Metálico, Cinza Grafeno Metálico, Azul Cósmico Metálico, Branco Topázio e Vermelho Supernova Perolizado.

HONDA CITY 2025: E O TURBO? E o híbrido? E os preços? VEJA O VÍDEO!





