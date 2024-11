Testamos o novo Toyota RAV4 híbrido plug-in nos EUA SUV é mais eficiente e supera 300cv, com autonomia de 55km no modo elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 ) twitter

Eletrificação é um tema presente na mobilidade há um bom tempo na Toyota. A marca introduziu por aqui o Corolla híbrido em 2019, e o Corolla Cross em 2021. Antes das marcas chinesas chegarem, a Toyota já tinha um portfólio eletrificado com o RAV4. E, só neste ano, a marca começou as vendas do SUV médio em sua versão híbrido plug-in.

Sua estreia ocorreu de forma discreta para não atrapalhar o Corolla Cross, mas o RAV4 está posicionado logo acima, e nos Estados Unidos vendeu 350.000 unidades só neste ano. Foi lá na cidade de Dallas que o R7 Autos Carros testou o novo Toyota RAV4 XSE Prime ao longo de dois dias.

O RAV4 plug-in Hybrid é um SUV de porte médio que pouco mudou nos últimos anos, em um tom conservador típico da Toyota. Nesta versão XSE Prime (que não está disponível no Brasil) o tom esportivo fica bem evidente, seja pela cor da carroceira combinada com teto preto, seja pelas rodas de acabamento diamantado aro 19 calçada com pneus 235.

Nesta versão, que conta com tração integral o interior mescla couro preto bem sóbrio com costuras vermelhas. Além da pequena faixa vertical no assento dos bancos, o tabelier do painel também tem traz costuras em vermelho. Ela se alonga pela forração das portas, indo até o volante sem perder a sobriedade.

O RAV4 plug-in Hybrid conta com todo o pacote Safety Sense, com alerta e frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, sistema de correção do carro na faixa, alerta de fluxo cruzado, entre outros. Testados nas freeways da região de Dallas, centro do estado do Texas, nos Estados Unidos, o RAV4 revela seu perfil familiar, ainda que tenha desempenho acima do esperado.

O motor do Toyota RAV4 híbrido plug-in é um 2.5 aspirado de 182 cv, combinado com um motor elétrico dianteiro de 185 cv e um traseiro de 54 cv. Na soma, o RAV4 conta com 306 cv, e ainda que o torque não seja informado, seu perfil está acima dos 30 kgfm, bem forte na tocada esportiva e suave na condução diária. O RAV4 tem tração integral permanente, o que é um diferencial nesse universo de SUVs eletrificados, onde só o CR-V da Honda tem proposta similar, mas não é um híbrido plug-in como o Toyota.

A bateria do RAV4 conta com 18,1 kW, permitindo uma autonomia de até 75 kWh. No teste feito nos Estados Unidos, preferimos usar o modo híbrido e não consumir o restante da autonomia elétrica. Para recarregar, é preciso cerca de 3h em wallbox residencial de 7kW, ou menos tempo em equipamentos de 11 ou 22kW.

Usamos o Toyota RAV4 nas ruas largas do Texas, onde ele é um SUV compacto. Ao ligar o motor, o RAV4 é como um carro elétrico que fica atento à demanda do acelerador e entra com os motores elétricos de forma instantânea. Ainda que o ruído da aceleração chegue “atrasado”, a soma de potência faz muita diferença quando o carro é exigido. Essa exigência nem foi extrema, mas o SUV consegue se destacar na aceleração como um esportivo, ainda que seu porte seja avantajado.

Estável e silencioso, o RAV4 é um Toyota típico. Tem painel digital com os mesmos mostradores de sempre, mas com melhor interação nos pontos, como modos de condução (o painel tem 12,3” e a multimídia 10,5”), desligamento e acionamento de alerta. Nesta versão, a multimídia é JBL, com som de boa qualidade e gráficos mais elaborados. Se o cliente não liga para isso, fica a ressalva para a câmera, que é muito boa, com assistência 360°, superior aos carros da Toyota do Brasil.

Nas dimensões, o RAV4 plug-in Hybrid tem 4,60 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,69 m de altura e entre eixos de 2,69 m, além de porta-malas de 490 litros.

O porta-malas é adequado, mas não grande, como esperado para um carro com esse tamanho. Por ser um pouco raso, o porta malas do RAV4 acomoda duas malas grandes e alguns volumes menores, mas não pode ser chamado de espaçoso. Espaço melhor vão encontrar os passageiros do banco traseiro, que contam com assento um pouco reclinado, com bom espaço para ombros e para os pés.

O consumo prometido nessa versão é bem otimista, com até 30 km/l combinados. Ao longo do nosso teste pelas rodovias de Dallas, naturalmente o consumo será um dos pontos positivos, combinado com a gasolina sem adição de etanol, como no Brasil. Na marcação de consumo, o carro marcou cerca de 19 km/l no ciclo híbrido combinado.

