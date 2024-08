Teste BMW M2: sem V8 e mais barato que um C 63 vale a pena? Teste com o esportivo de 460cv com tração traseira e muita tecnologia a bordo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

A BMW anunciou três novidades para este ano e os puristas e fãs de carros esportivos que não querem modelos elétricos o M2 sem dúvida é uma alternativa. Como herdeiro da linhagem dos sedãs compactos europeus 2+2 como o BMW 2002 turbo dos anos 1970, o M2 nasceu no início dessa década e vem evoluindo bastante em sua segunda geração.

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

O desenho curto contrasta com a ampla grade que ostenta o duplo rim com um tom de exagero. Há grandes entradas de ar, uso de fibra de carbono em profusão incluindo no teto e nas aletas laterais bem como as imensas rodas aro 19 na frente e 21 na traseira fazem do BMW M2 um esportivo “pequeno e ágil”.

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

Produzido no México, o novo BMW M2 ostenta o tradicional seis cilindros 3,0 litros de 460cv e 56kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis ou automático de oito marchas (Steptronic). A explicação é que com duas turbinas é possível tirar muito mais do motor parrudo ainda que não seja um V8.

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

Por dentro o BMW mostra a herança germânica em cada detalhe bem cuidado. Todo forrado em couro marrom claro, traz delicadezas como o rebatimento elétrico do banco dianteiro para acesso ao assento traseiro. O revestimento traz carpete espesso, teto com tecido escuro, pedaleiras esportivas, saída quádrupla de escapamento e outros itens.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

O painel combina duas telas digitais em formato levemente curvo. Ele concentra um painel de instrumentos de 12,3 polegadas com uma central multimídia de 14,9 polegadas com conexão com smartphone com e sem fio. Como central multimídia o carro traz câmera de ré, acesso a comandos do modo esportivo do M2 que também todos os sistemas de auxílio à condução.

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

Sob o capô, o novo BMW M2 vem equipado com motor de 3.0 litros biturbo de seis cilindros, que entrega 460 cv com torque de 550 Nm entre 2.650 e 5.870 e tudo isso com tração traseira. A transmissão pode ser automática M Steptronic de oito velocidades ou manual de seis posições. De acordo com a marca, o esportivo pode fazer de zero a 100 km/h em 4,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 285 km/h.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

Ao longo de uma semana testamos a novidade a bordo de uma carroceria que evoca a tradição esportiva mas que também encanta pela leveza de direção. O BMW M2 faz curvas com exatidão graças à suspensão precisa, com acelerações brutais e frenagem capaz de surpreender. Mas para o dia a a dia não assusta se o motorista souber dosar o acelerador.

Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

O comportamento do câmbio Steptronic também é justo e bem suave mas também consegue ser divertido ao user o Shift Paddle. A geração G87 surpreende justamente neste ponto: mesmo os carros da Série M são bons companheiros para o dia a dia bem como rápidos em um Track Day ou mesmo na estrada com a devida cautela.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.08.2024 Marcos Camargo Jr. 26.08.2024

O preço do BMW M2 que chega em poucas unidades ao Brasil está na faixa dos R$ 630. Caro? Depende do ponto de vista. O Mercedes C 63 AMG com motor 2,0 litros quatro cilindros tem a mesma proposta na faixa inicial dos R$ 900 mil. Nesse ponto a importação do BMW M2 via México tem várias vantagens se você for o público alvo de um bólido esportivo desses.

NOVO BMW M2: CLÁSSICO de volta e chega a 290km/h mas custa até R$ 667,9 mil. VEJA O VÍDEO!