Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Esportiva ganha 5cv a mais e novos detalhes visuais Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/08/2024 - 02h00



Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana

A BMW renovou a linha F800 e F900 no Brasil, modelos que estão na linha 2025 com diversas novidades. No total são quatro versões da F800 GS, cinco versões da F900 GS e duas da F900 GS Adventure. Entre as principais novidades estão motor bicilíndrico atualizado, mais itens de tecnologia e opção de suspensão off road com novos pacotes.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

O R7-Autos Carros testou a F900 Trophy Pro GS 2025, versão intermediária de apelo estradeiro com várias novidades. Vale lembrar que a F800 e F900 compartilham o mesmo projeto que é baseado nas antigas F750 GS que teve motor atualizado (era um 853cc e agora é um 895cc) com 90cv e 9,3Nm de torque, acima das versões anteriores que tinham 85cv e 8,8Nm de torque.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

A F900 ganhou muitas novidades como o escapamento Akrapovic e corrente M Endurance de baixa manutenção e tem como destaque na versão Trophy Pro o ajuste de trocas de marcha Pro, controle de pressão dos pneus, pára-brisa escuro maior, preparação para navegação no painel TFT, chave presencial e até manoplas aquecidas.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

O visual remete às clássicas BMW combinando as cores vermelho, azul e branco, com rodas aro 21 na frente e 17 na traseira com pneus Metzeler. Nesta versão a F900 Trophy Pro GS está 14kg mais leve graças às mudanças no tanque de alumínio, novo descanso lateral e outros detalhes. Como opção é possível acrescentar o “kit Enduro Pro” com amortecedor Showa com 44mm mais de curso, guidão 24mm mais alto e ajuste de compressão alto e baixo. A F900 só fica abaixo da versão GS Adventure de perfil estradeiro com sua tradicional carenagem.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

Testamos a novidade ao longo de uma semana onde se destacam o motor que ganhou 5cv mas tem torque mais elevado que é seu ponto alto.A frenagem é potente e arisca com conjunto Brembo com ABS duplo na dianteira e disco único na traseira. O novo motor bicilíindrico é um 895cm3 com transmissão de seis marchas assistida é rápido e acompanha a evolução de giro da motocicleta.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

Outro ponto positivo é o painel TFT de boa visibilidade e baixa opacidade sendo bom para visualizar à noite e mesmo em um dia chuvoso manteve as instruções de fácil acesso.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

O farol em LED tem boa iluminação horizontal e bom alcance. Já os retrovisores tem excelente fixação e não vibram durante o movimento mas são pequenos para ajudar nas manobras urbanas. Na estrada, acelerando mais forte, a F900 R Sport fica em seu habitat natural com ronco abafado e um pouco metálico do motor dois cilindros. Na ficha técnica, a F900 R alcança 186km/h, mas ficamos na máxima de 120km/h.

Teste com a nova BMW F900 GS Trophy: pronta para o final de semana Fotos: Marcos Camargo Jr. 02.08.2024

A F900 Trohy Pro GS custa R$ 88,9 mil sendo o modelo mais caro da gama F900 que começa em R$ 76,9 mil. Já a F800 tem preços a partir de R$ 69,9 mil e a F900 GS Adventure pode chegar a R$ 86.500 sem contar com os acessórios. São três anos de garantia e a motocicleta geralmente conta com assistência de rastreador operado pela Tracker acionado na rede de concessionários.

