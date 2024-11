Confira o teste com a picape híbrida da Ford que faz até 20km/l Modelo híbrido combina um motor 2.5 a gasolina com outro elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h48 ) twitter

A Ford vem atuando em nichos importantes dentro da sua proposta de focar em SUVs e picapes. Lançada no ano passado, a Maverick Hybrid é a única opção eletrificada do mercado nacional, por enquanto. Com sistema híbrido puro e proposta despojada, ela consegue chegar a 20km/l no teste do R7-Autos Carros.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Visualmente, a Maverick Hybrid se diferencia muito pouco da FX4 Lariat, com motor 2.0 turbo. A Hybrid tem apenas um emblema diminuto na tampa da caçamba e nenhum adesivo lateral, friso cromado ou outro adereço típico de picapes. Com suas linhas quadradas que sugerem robustez, o resultado é uma picape jovial sem detalhes cromados.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Por dentro, o visual despojado e esportivo segue com bancos em couro, revestimento de teto cinza, painel com detalhes emborrachados assim como os revestimentos da porta compõe o visual da Maverick.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Entre os equipamentos estão farol em LED com DRL, 7 airbags, alerta de colisão, câmera de ré, multimídia Sync 4 com 8 polegadas e sistema Apple CarPlay e Android Auto, ar condicionado digital dual zone, freio eletrônico de estacionamento, botão de parruda entre outros itens.

Segredo está no motor

Diferentemente do motor 2.0 turbo Ecoboost que equipa a Maverick e também o Bronco vendidos aqui, a versão híbrida combina dois propulsores: 2.5 ciclo Atkinson, de 164 cv e 21,4 kgfm a 4.000 rpm atuando com motor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm com potência combinada de 194cv.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

O comportamento dinâmico da picape híbrida da Ford, que também tem tração 4x2, é voltado ao conforto. Silenciosa, especialmente nas partidas e nos primeiros momentos somente com o propulsor elétrico, a Maverick tem compromisso com o conforto.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Embora não seja grande, com seus 5,07 m de comprimento e 1,84 m de largura, 1,73m de altura e bons 3,07 m de entre eixos, as dimensões da Maverick são generosas para os passageiros. E mesmo que não seja feita para o trabalho, a Maverick leva 659 kg de carga ou 938 litros. É bom para um modelo compacto.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

São apenas 20° de ângulo de entrada e 21° de saída, com 20 cm de altura do solo — fica claro que a pick-up da Ford não foi feita mesmo para o off road. Seu habitat natural está nas cidades, na estrada e no consumo de combustível. Ao longo de 400 km rodados, o consumo marcou 20 km/l, o que é bom para uma utilitária e para um veículo de quase 200 cv com 1700kg.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Infelizmente, nem tudo são flores. Na Maverick faz falta o teto solar, especialmente em um modelo que tem compromisso com o conforto e mira um comprador mais jovem. Também fazem falta o controle de Cruzeiro adaptativo e mesmo um alerta de ponto de cego. A Maverick entrega só alerta de colisão. Também cairia bem o espelho retrovisor fotocrômico em um carro que custa mais de R$ 200 mil.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Dentro do universo de uma picape urbana, a Maverick tem dimensões ideais para a cidade, relativa capacidade de carga para um carro familiar, consumo contido e boa lista de equipamentos.

Marcos Camargo Jr. 16.10.2024 Marcos Camargo Jr. 16.10.2024

Para quem deseja entrar na eletrificação e sair da mesmice, a boa notícia é que o preço de R$ 239,9 mil abriu espaço para uma ação de vendas por R$ 209,9 mil. É o preço de um Jeep Compass, Volkswagen Taos ou Tiggo 8, mas em um carro versátil e interessante pelo mesmo preço. A Maverick tem três anos de garantia e as seis primeiras revisões por R$ 5,7 mil, além de vantagens pela isenção de rodízio em São Paulo e IPVA reduzido em alguns países.

