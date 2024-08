Teste com Fiat Cronos 2024: como anda e o que entrega o sedã mais barato do Brasil Sedã com motor 1.0 custa R$ 84,9 mil e traz “kit dignidade” com economia e seus poréns Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

O Fiat Cronos já tem cinco anos de mercado e desde então seu posicionamento mudou bastante. Antes disponível com motores 1.3 e até 1.8, o Cronos passou a oferecer o motor 1.0 e a brigar por volume de vendas o que tem funcionado sendo que o sedã da Fiat é o segundo mais vendido do Brasil. No universo dos sedãs compactos com motor 1.0 aspirado - leia-se Onix Plus e Hyundai HB20S - o Cronos é vendido na prática por R$ 84.990,00, cerca de R$ 10 mil mais barato que os três volumes concorrentes. Mas o que ele traz por esse preço mais acessível.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

O R7-Autos Carros testou durante uma semana o sedã mais barato do Brasil para descobrir seus pontos fortes bem como suas limitações. Se por um lado ele é o sedã mais antigo de projeto que seus concorrentes, seu preço menor e itens de série podem compensar na compra.

Cronos Drive é o essencial

As linhas do Cronos são familiares e na versão Drive o carro tem calotas sobre rodas de aço aro 15, o friso lateral é um acessório vendido a parte e na tampa do porta-malas tem só o emblema da versão.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

O Fiat Cronos Drive 1.0 Flex oferece um bom pacote de equipamentos para uma versão de entrada. Avaliado por uma semana, destaca-se pela central multimídia de 7 polegadas, que tem conexão com celular mas exige cabo e só tem ponto de carga USB normal. No entanto, recursos como câmera de ré e ajuste elétrico dos retrovisores estão disponíveis apenas em versões superiores. Nessa versão o Cronos tem só sensor de ré.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

O Cronos Drive também conta com um computador de bordo digital de 3,5 polegadas com boa resolução, que exibe informações úteis como a música tocando no Spotify, o título do podcadst na telinha ou a rádio sintonizada. Além disso traz os mostradores analógicos tradicionais que estrearam no Argo ainda em 2017.

Ficha técnica Cronos Drive 1.0

O Fiat Cronos é um sedã compacto que não compromete a manobrabilidade em vagas apertadas, sendo uma boa opção para quem vive em apartamentos com espaço reduzido ou enfrenta o trânsito urbano. Com 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de largura, 1,50 metro de altura e 2,52 metros de entre-eixos, o Cronos oferece uma boa relação entre tamanho e praticidade.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

O porta-malas é o maior da categoria, com capacidade de 525 litros, superando concorrentes como Volkswagen Virtus, Honda City e Nissan Versa, todos posicionados acima do Cronos que briga com Onix Plus e HB20S.

Consumo do Cronos 1.0

Durante uma semana testamos o Fiat Cronos sob as mais diversas condições abastecido com gasolina. Tendo 1.118kg, seu consumo ficou em uma média de bons 17 km/l na estrada a 100km/h de velocidade média e 15,7 km/l em acelerações mais intensas. No trânsito urbano de São Paulo, a média foi de 14 km/l. Comparado aos dados do Inmetro, que indicam 16 km/l na estrada e 13,8 km/l na cidade com gasolina, e 9,9 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada com etanol, o Cronos é uma opção econômica com seu motor 1.0 Firefly.

Motorização e Desempenho do Cronos

A motorização do Cronos inicialmente não era de 1 litro como explicamos anteriormente. Mas para ganhar volume e preço o sedã feito na Argentina tem 71 cv e 10 kgfm com gasolina e 75 cv e 10,7 kgfm com etanol. A transmissão manual de cinco marchas é adequada para o perfil do carro, mas o desempenho não é seu ponto forte. É adequado.

Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

Recomenda-se paciência em arrancadas e retomadas, especialmente em subidas e também na estrada. Mas essa característica será comum a outrros carros da mesma categoria sendo que o Cronos tem boa absorção de vibrações tão comuns em carros três cilindros.

Fiat Cronos Drive 1.0 Flex é vendido por R$ 88.890 e não mais por R$ 87.990

Outro ponto de atenção são os costumeiros da linha Fiat com peças de montagem com erros de encaixe e até alguns barulhos de acabamento. Itens fora de uso como conexão P2 para fones ainda estão presentes mostrando a idade do projeto.

Preços e conclusão

O Fiat Cronos custa oficialmente R$ 94.990,00 mas há meses é oferecido por R$ 84,9 mil no site de ofertas da marca. Assim, é o sedã mais barato do Brasil pois o Onix Plus mais em conta sai por R$ 101,5 mil e não encontramos uma política de promoções da GM nas lojas sendo esse o preço praticado na vida real. No caso do HB20S Comfort Plus o preço parte de R$ 97,6 mil. Sem outros concorrentes como o Renault Logan e tendo o Virtus apenas motor turbo, o universo de sedãs de entrada fica restrito ao Hyundai e Chevrolet.

Fiat Cronos vem equipado com motor 1.0, que entrega até 77 cv

Dentro da linha de itens de série, motorização e preço, o Cronos pode já ter visual antigo mas vale a pena ser observado de perto diante do custo mais acessível. Na linha dos competidores não haverá nenhuma entrega semelhante pelo preço que ele custa.

FIAT CRONOS DRIVE 1.0 2024: o sedã MAIS BARATO DO BRASIL. VEJA O VÍDEO!