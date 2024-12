Teste com novo Creta Ultimate 1.6: beleza que cobra seu preço SUV renovado por inteiro esconde a idade, muda por inteiro e só ganha elogios mas custa caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 15h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 15h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Três anos depois de uma segunda mudança a Hyundai promoveu uma renovação completa do Creta. Entre as principiais novidades que estão nesta matéria destacamos o renovado visual, o novo motor 1.6 turbo TGDI do Tucson e uma lista mais completa de itens de séries. Passado o lançamento, o R7-Autos Carros testou o Creta Ultimate, versão topo de linha que custa seus R$ 189,9 mil.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Visual que chama a atenção

Podemos entrar em um consenso que o Creta é agora um carro bonito. O visual do Hyundai Creta é diferente da versão anterior, apresentando um desenho mais tradicional com linhas retas, faróis diurnos em LED com assinatura luminosa em formato de L, assim como os traseiros.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A grade é nova e quadrada, com barras horizontais com estilo geométrico. As rodas variam entre 16, 17 e 18 polegadas, dependendo da versão. A única herança está na lateral que mantém suas linhas com o elevado contorno dos paralamas e a coluna C mais larga, derivados da versão anterior.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Por dentro há novidades importantes com uma primeira impressão de modernidade como as telas para painel de instrumentos digital e multimídia, ambas de 10,25 polegadas, com conexão com Android Auto e Apple CarPlay agora integradas por uma moldura. O acabamento do painel é de plástico rígido com saídas de ar renovadas, ar-condicionado digital dual zone automático, bancos do motorista ventilados e com ajuste elétrico, tomadas USB tipo C na dianteira e traseira, saídas de ar para os bancos traseiros, entre outras alterações visuais.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A impressão inicial é muito boa mas notamos que nessa nova versão há mais arremates no acabamento. No painel superior há um desnível de montagem e na forração portas há pontas com falha de acabamento. No geral é bom mas alguns detalhes que não apareciam e agora aparecem.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Dimensões

O Hyundai Creta 2025 manteve praticamente as mesmas medidas: 4,33 metros de comprimento sendo três centímetros mais longo porém as demais seguem sem mudança: 1,79 metro de largura, 1,63 metro de altura e 2,61 metros de entre-eixos. O porta-malas, com base plana, tem capacidade de 422 litros e o tanque de combustível é de 50 litros.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Novo motor é seu ponto alto

Somente na versão Ultimate o Creta adota o motor 1.6 litro turbo quatro cilindros somente a gasolina que entrega até 193 cv e 27 kgfm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em 7,8 segundos e atingindo a velocidade máxima de 210 km/h. O conjunto conta com transmissão DCT de sete velocidades, proporcionando engates rápidos e precisos sem comprometer as arrancadas e retomadas do crossover.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

O Creta tem 193cv e um conjunto de câmbio polêmico ao adotar dupla embreagem de sete marchas, solução usada em vários veículos da Hyundai mundo afora mas que deixa donos de carros arrepiados por aqui. Inicialmente o carro é ágil, silencioso e muito estável. Não há aquela vibração vista no motor três cilindros.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

O Creta acelera com força e não falta fôlego em nenhuma situação. Mesmo nas reduções o câmbio encontra rápido seu lugar e aproveita o torque disponível bem rápido. A usabilidade da multimídia continua muito boa com o mesmo sistema Bluelink e conectividade Apple CarPlay e Android Auto, câmera aprimorada e bom sistema de som. O banco elétrico do motorista tem um curioso ajuste de altura manual transformando o assento em um sistema misto de ajuste, algo inédito e estranho.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Os sistemas ADAS foram aprimorados. O novo Creta ganhou assistente de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída segura, assistente de ponto cego, além de manter a câmera de monitoramento de ponto cego no painel digital, farol alto adaptativo, controle de velocidade adaptativa, assistente de permanência e centralização em faixa, detector de fadiga, sistema de frenagem autônoma, entre outros.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Ao longo do nosso teste o consumo ficou em 8,5km/l, bem abaixo do que a Hyundai divulgou com o novo motor: 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada com gasolina.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Há grandes evoluções no Creta mas certamente o preço que encosta nos R$ 190 mil é bem alto. Chega a ser mais caro que o Honda HR-V Touring e já ultrapassa o preço de alguns SUVs médios igualmente equipados. Nesse ponto a Hyundai reposiciona o Ultimate como um “SUv médio” nessa versão já que não comercializa aqui o Creta alongado que existe em outros países. Vamos ver se o preço alto não assusta consumidores e qual será o mix de vendas das versões do Creta no futuro. A rever.

