Teste: Mercedes-Benz GLE 450d é híbrido diesel econômico e luxuoso Com sete lugares, motor acelera com força e traz toda a tecnologia dos itens de assistência à condução com solução incomum Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 18h00 )

O Mercedes-Benz GLE está em sua quarta geração e segue com proposta única: espaço interno e desempenho em uma carroceria moderna e atual. Lançado em 1997, hoje o GLE é vendido em diversas versões híbridas, plugin e diesel.

Uma delas, a GLE 450d, é vendida aqui com um pacote que pode soar estranho para o consumidor já habituado a modelos grandes com sistema híbrido plugin. O GLE tem motor V6 diesel associado ao sistema elétrico com 7 lugares e amplo espaço interno.

O R7-Autos Carros testou o Mercedes-Benz GLE 450d ao longo de uma semana.

De porte grande, o Mercedes GLE SUV mede 4.924 mm de comprimento, 2.157 mm de largura e 1.797 mm de altura e amplos 2,99m de entre eixos. O porta-malas pode ter até 630 litros e se propõe a levar até 780kg de carga calçado por pneus (275/50 R20) que contribuem com a proposta de conforto a bordo.

‌



Na versão atual o Mercedes-Benz GLE está 37cv mais forte. E isso não vem de um aumento de potência no motor seis cilindros, mas de um “empurrão” elétrico. O motor 6 cilindros 3.0 tem 367 cv a 4.000 rpm e 750 Nm de torque a 1.350 rpm associado a uma transmissão automática de 9 marchas com tração 4MAtic.

O empurrão elétrico vem do sistema micro-híbrido MHEV, com arquitetura de 48V mas que traz 20cv a mais. Não traciona o carro sozinho mas dá um bom alívio para o consumo especialmente na estrada.

‌



Embora grandalhão, o GLE tem muita força e gera energia de forma silenciosa. Nem parece mesmo ter motor diesel capaz de urrar diante de um toque mais fundo no acelerador onde ele faz o 0-100km/h em 5,6s.

É bem rápido, mas exige controle em curvas ainda que a carroceria tenha controle e ajustes pneumáticos para ficar ainda mais confortável como um grande tapete sobre rodas para a família.

‌



A rodagem com o GLE é bem calibrada para o conforto e o silêncio e oferece boa visibilidade, ainda que manobrá-lo em uma garagem de prédio seja bem difícil em algumas circunstâncias. Se tudo ficar bem difícil o GLE conta com assistente de estacionamento Parktronic.

Além disso, o GLE 450d conta com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego e frenagem autônoma, Assistente Ativo de Distância Distronic, Suporte para manobras evasivas, faróis LED adaptativos, nivelamento de carroceria e bom nível de segurança.

Por dentro chama a atenção algumas soluções que a Mercedes já usa há algum tempo como acesso ao terceiro banco com recuo elétrico do assento central e também do dianteiro. Na traseira, há como nivelar a suspensão para acesso de carga.

Se a família quer comodidade além da ampla tela digital e da multimídia com sistema MBUX de comandos de voz com telas de 12,3”. Também há som assinado pela Burmester com o Surround Sound System (13 alto-falantes e 590W de potência) capaz de transformar a cabine em uma sala de audição para os ouvidos mais exigentes.

Além disso, a boas comodidades necessárias como câmeras integrais 360 graus, sensores por todos os lados e a função de “capô transparente” capaz de projetar o que vem pela frente ampliando a visão em caso de vagas mais apertas, subidas íngremes e situações de off road.

Ao longo do nosso teste na cidade o Mercedes-Benz GLE 450d fez 10km/l o que é ótimo para um carro de 2.400kg. Na estrada o consumo foi melhor com 13km/l ainda que carregado com cinco pessoas e um pouco de bagagem. Não rodamos tanto com o carro que pode superar os 1.000km de autonomia com um tanque de diesel bem generoso de 85 litros. O preço do Mercedes-Benz GLE 450d fica em torno de R$ 729 mil no mercado brasileiro.

