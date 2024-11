Teste com o Nivus Outfit 2025: melhorou de verdade? SUV mantém motor 200TSI que foi recalibrado e há mais conectividade a bordo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

Depois de quase quatro anos de mercado a Volkswagen promoveu um amplo facelift no SUV cupê Nivus. Há várias novidades que vão além dos pára-choques renovados, novas lanternas e uma multimídia aprimorada. Depois de conhecer de perto o Nivus 2025 a Volkswagen promoveu um primeiro contato com o SUV na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo/SP.

Entre as novidades para a linha 2025 estão o pacote ADAS opcional (com detector de ponto cego, assistente de estacionamento, alerta e manutenção do carro na faixa e controle de Cruzeiro adaptativo que a marca chama de “Travel Assist”) além do sistema de chave presencial “Kessy” e ar condicionado digital Climatronic que já era oferecido no T-Cross.

A multimídia Volksplay agora ganha o nome “Connect” e traz uma nova interface renovada. Há novos serviços como rastreador, comandos à distância, modo manobrista, alarme perimétrico entre outros serviços que no entanto são cobrados à parte e funcionam no aplicativo VW 2.0

Motor 200TSI recalibrado

‌



A mecânica não muda mas foi recalibrada: o motor 200TSI três cilindros turbo com injeção direta segue com 116/128cv e 20,4kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. Ganhou sistema de recuperação de vapores e um ajuste que o deixou mais rápido. Segundo a Volkswagen o Nivus 2025 chega a 192km/h e faz 0-100km/h em 10s.

Consumo do Nivus

‌



Agora o consumo do Nivus foi divulgado e animou. Com etanol faz 8,6km/l na cidade e 10,3km/l na estrada. Com gasolina faz 12,4km/l e 14,8km/l na estrada.

Dimensões do Nivus

‌



O Nivus 2025 mantém as mesmas dimensões: 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. O porta malas tem 415 litros.

Primeiro teste

A Volkswagen promoveu o primeiro teste a bordo do Nivus partindo da fábrica Anchieta e indo em direção ao parque Estadual da Serra do Mar em um percurso de estrada com cerca de 20km. O comportamento do carro é rigorosamente o mesmo desde o lançamento mas esta é uma boa notícia.

O Nivus com motor 200TSI é pouco ruidoso e muito equilibrado e também traz uma relação de direção bem direta. Como característica de outros carros da marca, sua suspensão precisa, se traduz às vezes em uma certa aspereza e dureza nas varetas e lombadas pelo caminho. Mas o motor é o seu grande trunfo com potência e Torque disponível a partir das 1.500rpm.

Andando com Nivus os poréns também são os mesmos. O compacto mantém seu acabamento com bastante plástico e embora a Volkswagen diga que se trata de um novo material, na verdade é apenas uma moldura sobre o painel que transfere um ar de certa forma refinado para o carro.

A versão Highline traz faróis light strip, rodas aro 17, acabamento “premium” de bancos e apoio de braço e conectividade da nova multimídia. O pacote ADAS custa R$ 4.470. O pacote Outfit inclui 12 itens de acabamento em preto, nova cor para os bancos por R$ 2.120. O carro que testamos tinha tudo isso. O sistema de centralização e de correção do carro na faixa foi uma boa novidade deixando a condução na estrada mais segura.

Mais maduro, o Volkswagen Nius ganhou muito mais do que apenas uma mudança visual. A nova conectividade atualiza o carro e sua proposta visual está bem alinhada com o que o público mais jovem espera do Nivus. Por isso a escolha em investir na tecnologia é uma boa estratégia. E assim o Nivus está pronto para seguir mais competitivo.

NIVUS 2025: MELHOROU? Veja os preços, versões e TESTE COMPLETO! VEJA O VÍDEO!

