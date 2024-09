Teste com o novo BYD Yuan Pro: SUV do Dolphin vale a pena? Testamos o novo SUV elétrico que tem espaço e desempenho mas deve itens de tecnologia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/09/2024 - 09h06 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h06 ) ‌



A BYD já tem 11 produtos em seu portfólio contando com o novo Yuan Pro, SUV compacto posicionas abaixo do Yuan e acima do Dolphin Plus. Aliás, como usa a e.Platform 3.0 do próprio Dolphin mas com perfil elevado, o Yuan Pro é mesmo o SUV do Dolphin na sua proposta custando cerca de R$ 7 mil acima do hatch. O R7-Autos Carros teve um primeiro contato com a novidade para avaliar sua dirigibilidade, itens de série e desempenho.

Apesar de ser um SUV a proposta do Yuan Pro é urbana. Sua bateria de 41kwh rende 250km de autonomia no ciclo PBEV o que na cidade deve render cerca de 320km com uma carga. Servirá para viagens curtas ou prevendo paradas para recarregar ou então usar na cidade com bastante margem para o dia a dia.

Visual e impressão de qualidade

O Yuan Pro tem identidade própria que a BYD chama de “Dragon Face” ou face do dragão, com perfil elevado, faróis em LED unidos por uma barra, pára-choques amplos com frisos geométricos e traseira que traz peça única na lanterna. O Yuan Pro traz elementos familiares como os Mercedes Benz EQA nas linhas traseiras e Hyundai Creta e Nissan Kicks na coluna A sendo que por dentro é “quase um Dolphin”.

‌



O perfil de acabamento é o mesmo do Dolphin que mescla um painel de instrumentos de 8,8 polegadas e outra de 12,8 polegadas de multimídia, combinado com soft touch no painel e nas portas mas uma aparência simples nos retrovisores, na forracao de teto e na ausência de um simples ajuste de altura dos cintos ainda que o banco dianteiro seja elétrico.

Os bancos, embora confortáveis são de peça única e repetem o padrão do Dolphin Mini, Dolphin e Dolphin Plus. Portanto, quem comprá-lo não espere o acabamento superior aos dos compactos. A padronagem se repete.

‌



A multimídia tem o mesmo brilho um pouco opaco mas funciona com rapidez e integra GPS nativo e Spotify, dispensando uma conexão com Android Auto e Apple CarPlay, apesar de a conexão com esses sistemas seja sem fio e sem complicação. A entrada USB fica escondida no plano inferior do console central, o que fará o motorista “caçar” o ponto de conexão. Ali por baixo também há espaço para objetos. Já no console há carregador sem fio para celular.

Um detalhe relevante: o Yuan Pro não tem pacote ADAS assim como o BYD King, recém lançado. É uma pena até porque nessa faixa de preço seus concorrentes a combustão oferecem esses itens como o Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross por exemplo.

‌



O BYD Yuan Pro mede 4,31 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,67 metro de altura, 2,62 metros de entre-eixos, que é bom para levar até quatro adultos, o quinto vai apertado no banco traseiro. Já o porta-malas tem só 265 litros de capacidade, outro limitante para viagens mais longas com a família.

Motor do Yuan Pro e Autonomia

O BYD Yuan Pro tem motorização 100% elétrica com potência de 177 cv e 29kgfm de torque, o que permite acelerar de zero a 100 km/h em apenas 7,9 segundos e atingir a velocidade máxima de até 160 km/h. Seu desempenho é ágil como todo carro elétrico mas sem rompantes de desempenho assim como o torque de 29kgfm. No entanto, o Yuan Pro zela pelo habitual silêncio a bordo e traz posição de pilotagem agradável ainda que sem ajustes plenos de altura o que pode incomodar motoristas muito altos e muito baixos.

Diferente do Dolphin Mini, que não tem uma suspensão não tão bem ajustada para o Brasil, o Yuan Pro é mais preciso e traz mais curso de amortecedor e mola por se tratar de um SUV.

A bateria é Blade LFP de 45,1 kWh, o que permite o SUV rodar até 380 km com a carga cheia no ciclo WLTP e 250km no ciclo Inmetro. Rodamos pela cidade de São Paulo durante estes dois dias de contato com o veículo mas não experimentamos nenhuma viagem em função do tempo mais curto. Em geral, os carros elétricos apresentam autonomia próxima do ciclo WLTP na cidade. Na estrada porém seus 250km farão suficientes para viagens mais curtas ou estudando bem os pontos de parada para recarga evitando surpresas.

Vale a pena?

O Yuan Pro tem a proposta alinhada com o que o consumidor espera: os SUVs compactos fazem sucesso. No entanto, a BYD já tem muitos produtos o que pode deixar o consumidor confuso quanto a melhor escolha a fazer. Seu preço é de R$ 182,9 mil para as primeiras 1.000 unidades e depois ficará por volta dos R$ 186 mil, um pouco acima do Dolphin Plus.

Como não tem rival elétrico, o BYD Yuan Pro chega para concorrer com SUVs compactos a combustão como os líderes de vendas Volkswagen T-Cross, que tem preço de R$ 180.690 na versão topo de linha Highline, Hyundai Creta, que custa R$ 187.890 na configuração Ultimate, e, por fim, com o Chevrolet Tracker Premier por R$ 173.690. São todos modelos a combustão e quem quer um SUV compacto para o dia a dia agora tem uma opção com motor elétrico para rodar sem emissões mas com limitações inerentes aos carros elétricos neste momento de introdução da tecnologia.

