‌



A+

A-

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Lançada oficialmente em março a Fiat Titano está começando a chegar às lojas agora. Montada no Uruguai, a picape da Fiat custa entre R$ 219 e R$ 259 mil como a versão Ranch avaliada pelo R7-Autos Carros. Agora colocamos à prova a Titano dentro e fora da estrada para testar suas habilidades de utilitária.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Já sabemos que ela não é a picape mais equipada do segmento. Isso porque o projeto JKP1 é derivado da Changan chinesa que por sua vez foi lançado como Peugeot Landtrek em 2020 e agora em 2024 como Fiat Titano no Brasil. É possível perceber que ela não é a mais potente, nem a mais equipada porém joga limpo com seu cliente: custa pouco e traz habilidades 4x4 que merecem a atenção.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

O motor da Fiat Titano é o 2.2 turbodiesel, 4 cilindros, 16 válvulas, com correia dentada ajustado para render 180cv e 40kgfm combinado com câmbio automático de seis marchas e tração 4x2 traseira - 2H, 4x4 tempo parcial - 4H, 4x4 reduzida - 4L.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

E basta acelerar a Titano para perceber que silêncio não é muito com a picape. Nem desempenho pois o motor evoluiu de forma cadenciada e perceptível quanto ao ruído. Mas a suspensão chama a atenção pela robustez ainda que não seja macia.

Publicidade

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Olhando por baixo notamos que molas, bandejas, amortecedores e feixe traseiro são feitos para durar. Isso também quer dizer que ela nem de longe terá o conforto de um projeto mais atual como uma Ford Ranger, a suspensão aprimorada da Toyota Hilux ou as molas recalibradas da Chevrolet S10. A Fiat Titano é rústica a esse posto.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Derivada da Peugeot Landtrek, a Fiat Titano tem 5,33m de comprimento, 2,22m de largura, 1,88m de altura e 3,18m de entre-eixos com capacidade de reboque de 3,5 toneladas, enquanto a de carga fica em 1 tonelada na média do segmento (1.020kg) dentro da média deste segmento. Assim, ainda que não tenha o melhor desempenho a tração da Titano é a melhor entre todas as concorrentes e leva muita carga.

Publicidade

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Por dentro a picape KP1 é também uma cópia da Titano com logo da Fiat. O acabamento está dentro do que existe nas rivais porém de novo há sinais do tempo ali: o painel digital é bem pequeno em um grande cluster com mais instrumentos digitais, os comandos são antigos, não há ponto USB e a multimídia de 10 polegadas tem até câmera 360 graus mas não tem muita qualidade de imagem e ainda exige conexão com celular por cabo.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Saímos da cidade onde os pneus Wrangler Territory aro 18 são borrachudos mas foram feitos mesmo para cair na terra. A Titano é até lenta mas tem torque bem adequado e sai do lameiro com facilidade mesmo carregada.

Ram 1200 lançada no México, é um rebadge da Peugeot Landtrek e Fiat Titano

Basta cair a noite para notarmos que os faróis em LED também mostram sua utilidade mas tem linha de corte que poderia ser mais ampla. Há ajuste para isso no painel mas poderia ser melhor. A ausência de espelho no para sol também foi sentida.

Fiat lança 40 acessórios para a picape Titano

Pelas ruas e estradas muita gente elogia o porte altivo e o desenho atual da Titano. A ergonomia é boa mas fica no limite para um motorista de até 1,80m de altura e tem espaço razoável no banco traseiro. Quase nenhuma picape é boa em entregar espaço por ali. Ao longo de uma semana o consumo da Fiat Titano ficou em 10,7km/l mesclando cidade, estrada e off road.

Fiat Titano Volcano 2024: ficha técnica, preço e itens

A Titano traz de série 6 Airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina), ar condicionado que na versão Ranch é digital, assistente de estabilidade de reboque, assistente de partidas em rampas, banco do motorista com ajuste de altura, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, acabamento cromado, retrovisores externos elétricos, saída de ar para o banco traseiro, aviso de permanência em faixa, bancos dianteiros com ajustes elétricos, barras de teto cinza, câmera 360º off road, DRL- luzes diurnas de rodagem em led, estribos laterais cinza, lanternas em led, keyless Entry N’GO, maçanetas e retrovisores cromados, rodas de liga leve 18″, Santo Antônio cromado com detalhes em preto e cinza, sensor crepuscular, sensor de chuva e sensores dianteiros de estacionamento.

Conclusão

A Fiat Titano tem muitas simplicidades e fica claro que não houve um grande investimento para adaptar a utilitária ao gosto mais exigente. E isso foi de propósito.

A Titano não quer os clientes da Hilux, Ranger e S10 e sim atrair novos entrantes no segmento de picapes médias com chassi e principalmente atrai-los pelo preço. Apesar do preço de tabela da Titano Ranch ser R$ 259,9 mil encontramos várias bonificações e descontos para CNPJ que reduzem o preço para a R$ 225 mil em média. Não existe uma picape média com esse perfil de acabamento que custe tão pouco.

Ainda que tenha deslizes e são muitos a Titano é barata perto das rivais, tem ampla rede de concessionários e motor já usado na Ducato. Isso pode facilitar as coisas no quesito aceitação da Titano ainda que seu foco seja justamente uma picape para trabalho ou para quem não exige um veículo tão equipado e não queria ou não possa pagar quase R$ 340 mil por modelos topo de linha da Hilux, Ranger e S10. A Titano mira concorrentes como a Mitsubishi L200 e Nissan Frontier R vale a pela colocar na balança o preço e entrega de cada uma antes de se decidir pela compra.

FIAT TITANO RANCH É BOA? preços CNPJ e pontos positivos e negativos da picape. VEJA O VÍDEO!