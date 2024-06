Teste Corolla Cross XRX 2025: mais em conta que a concorrência SUV ganhou atualizações no Toyota Safety Sense (TSS) que traz sistema de pré colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas

O Toyota Corolla Cross ocupa um confortável segundo lugar no ranking de SUVs médios do mercado brasileiro. Atrás do Jeep Compass, o Corolla Cross se renova também para enfrentar a concorrência chinesa que bate à porta. Mas hoje o assunto não são os modelos híbridos mas sim as versões Flex. Desta vez testamos o Corolla Cross XRX flex, uma das versões mais equipadas do SUV produzido em Sorocaba/SP que ganhou novo visual e ficou mais equipado mas não mais caro.

Visual atualizado após quatro anos

No Corolla Cross 2025 a grade é nova e adota o estilo colmeia deixando o perfil do carro mais suave, os faróis ganharam um novo arranjo e setas sequenciais assim como a lanterna traseira com novo arranjo interno mais translúcido.

Já entre os itens de série o Corolla Cross XRX ganha atualizações no Toyota Safety Sense (TSS) que ganha sistema de pré colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego, farol alto automático, alerta de permanência em faixa além do novo suporte à frenagem de estacionamento (PKSB) além do ACC com stop and Go.

Motor igual com 2cv a menos

O motor 2.0 Dynamic Force aspirado tinha 177cv e agora foi reprogramado para render 175cv e 20,8kgfm de torque graças ao sistema sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery) incorporado ao motor para atender o programa de emissões PL8 que entrará em vigor a partir de janeiro de 2025. O câmbio segue sendo o CVT Direct Shift que simula dez marchas com a primeira marcha engatada o que oferece, segundo a Toyota, mais agilidade para o Corolla Cross.

Teste prático

Não há dúvidas de que as mudanças promovidas pela Toyota no seu modelo mais vendido vieram em boa hora. O visual, embora sem mudanças radicais deixa o Corolla Cross mais bonito e atual. Mudanças recentes como o freio de estacionamento eletrônico, o painel digital de boa visualização e o novo pára-choque traseiro “esconde” a polêmica “marmita” mas não muda em nada a dinâmica do carro.

O motor recalibrado também não mudou em nada o comportamento tranquilo do Corolla Cross. São 175cv bem dispostos para movimentar o SUV o que é um número bem melhor que o da versão híbrida e acima de vários SUVs do segmento como o Volkswagen Taos (150cv), Tiggo 7 Sport (150cv), Ford Territory de 150cv e até o Equinox (172cv) que está se despedindo na atual geração mas ainda perde para o Compass flex de 185cv.

Alguns pontos a melhorar permanecem como a câmera de ré de qualidade mediana e sem sistema 360 graus ou mesmo a suspensão usa eixo rígido e não Multilink como o Corolla sedã feito sobre a mesma plataforma. Já como pontos positivos estão o acabamento bem cuidado, teto solar, bom pacote de itens de segurança e o próprio painel configurável.

Seja como for o Corolla Cross flex que responde por 70% das vendas do SUV tem sua razão de ser. Tem boa relação peso potência, entrega de bons itens de série pelo preço que já foi mais alto e hoje na verdade está na média quando não mais barato que seus concorrentes diretos. a versão XRX avaliada custa R$ 191 mil.





