Teste do novo BMW X2: melhor que o X1 e com tração integral SUV estreia carroceria cupê com mesmo conteúdo lista recheada de equipamentos e visual polêmico Autos Carros|Marcos Camargo Jr 09/09/2024 - 02h00





A nova geração do BMW X2 chegou ao Brasil com várias novidades que vão além do design polêmico. O design ficou mais esportivo com dianteira prolongada, a carroceira cupê e agora está disponível nas duas versões: a combustão com motor a gasolina e também 100% elétrica (iX2). O R7-Autos Carros testou a versão a combustão que deve representar a maior quantidade de veículos vendidos na gama.



O novo design traz consigo novos faróis duplos em LED com DRL vertical e ampla grade (que é fechada no iX2), novas lanternas chanfradas e uma integração inspirada no aerofólio traseiro. A ampla grade do duplo rim não agrada a todo mundo mas traz uma iluminação elegante e destacada.



Embora seja baseado no X1 o X2 é 5,4cm mais longo porém 19,4cm maior que antiga geração, tem 1,59cm de altura (6,4cm mais alto), entre-eixos de 2,69m (2,2cm a mais) e 1,84m de largura e porra malas de 560 litros ou 1.470l com bancos rebatidos (525 e 1400 litros no iX2).



A BMW oferece no X2 o conhecido motor 2.0 turbo Twinpower a gasolina de 204cv e 31kgfm de torque com tração integral que preserva a força nas rodas traseiras em até 90%. Nos dados de desempenho alcança 231km/l e 0-100km/h em 7,4s. O motor trabalha em ciclo Miller com controle eletrônico. No final do ano a gama ficará completa com a versão X2 XDrive 35i com motor seis cilindros, admite a BMW.







Muito bem equipado, o BMW X2 trazem seu interior o conceito de utilização com menos botões, o que a BMW chama de “Shy Technology”, escondendo alguns botões virtuais em comandos físicos na multimídia. Toda a impressão de bom acabamento e silêncio é combinada com uma boa dose de tecnologia graças a a tela dupla que concentra informações no cockpit e também na tela central.



A todo um pacote de assistência ao condutor com controle de cruz adaptativo, alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego e fluxo cruzado entre outros. Também traz, como ponto alto, uma memorização de estacionamento capaz de posicionar o carro em vagas apertadas ou retirará-lo dali por meio de uma memória da última manobra.







Ao testar o BMW X dois ao longo de uma semana, notamos a preocupação da engenharia alemã em manter a boa dirigibilidade e esportividade ainda que o regime de rotação do motor seja mais baixo.



O sistema de distribuição de tração inteligente e eletrônico funciona comprimir transferindo a energia Das rodas para onde for necessário em até 90 por cento para o eixo traseiro. Esta aliás é uma das grandes mudanças do X2 para o X1 do qual é derivado. A dirige e o controle são máximos a bordo do novo SUV.







Uma pena que o seu preço tenha subido tanto em uma troca de gerações. Em um modelo sem nada de eletrificação, ainda que seja bonito e esportivo, estamos falando de um motor quatro cilindros convencional. Hoje o BMW X2 XDrive 20i M Sport é vendido por R$ 388,9 mil, quase R$ 400 mil para um modelo médio ainda que de marca premium.



Seja como for, a BMW sabe agradar a seus clientes e ouvidos introduzindo itens inéditos de tecnologia aborda de seus produtos. Se não é possível evoluir em motor a combustão, sem dúvida o X2 é referência em dirigibilidade e conforto ainda que custe caro.

