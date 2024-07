Teste: Corolla Cross XRX Hybrid é bom companheiro para o dia a dia nas cidades Testamos o Corolla Cross, que entrega conforto e segurança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h24 ) ‌



Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Ainda que seja líder entre os SUVs médios do mercado olhando o universo dos híbridos, a Toyota sentiu a estreia e o crescimento dos concorrentes da GWM e da BYD. E após a estreia da linha 2025 do Corolla Cross, desta vez tivemos oportunidade de avaliar a versão híbrida topo de linha: o XRX.

O R7-Autos Carros avaliou a novidade por uma semana.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Neste universo de modelos eletrificados, há uma importante diferença para o consumidor que ainda não conhece os carros híbridos: existem aqueles conhecidos como “híbrido puro”, que não têm necessidade de recarga de carga de bateria, sendo que o motor a combustão faz essa recarga de forma automática. Também existem os motores do tipo híbrido plug in, que combinam geralmente uma bateria maior e motores elétricos mais potentes com propulsor a combustão.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

A Toyota recentemente divulgou um vídeo curto onde mostra a sua tecnologia e ressalta Que o sistema híbrido puro é melhor. Porém, depende do tipo de uso e da expectativa de quem compra o carro.

O novo visual segue a tendência adotada pela Toyota no mercado asiático. O Corolla Cross recebeu mudanças pontuais visuais, especialmente na frente. Ganhou novas ferramentas de segurança e os motores se limitaram a atender às novas regras de emissão que passam a vigorar a partir de janeiro de 2025.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

O Corolla Cross é marcadamente conservador, ciente de sua missão: ser um carro confiável e excelente revenda com cinco anos de garantia e a certeza de que o seu dono não encontrará problemas mecânicos ao longo do caminho.

O que mudou no visual do Corolla Cross

O Corolla Cross produzido em Sorocaba (SP) teve um facelift discreto na traseira e mais profundo na dianteira. A grade é nova e adota o estilo colmeia, deixando o perfil do carro mais suave. Os faróis ganharam um novo arranjo e setas sequenciais, assim como a lanterna traseira com novo arranjo interno mais translúcido.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Na versão híbrida há um novo emblema lateral e traseiro. As rodas ganham novo desenho e os modelos mais equipados ganham abertura e fechamento da tampa do porta-malas, com acionamento elétrico por botão ou pelo controle da chave presencial.

Mais segurança para os ocupantes

O Toyota Safety Sense (TSS) é um item de série em todas as versões do Corolla Cross desde a XR e agora ganha sistema de pré-colisão frontal, com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego, farol alto automático, alerta de permanência em faixa além do novo suporte à frenagem de estacionamento (PKSB) disponível nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX e também o controle de cruzeiro adaptativo para qualquer velocidade.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Motor híbrido sem mudanças

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV do Novo Corolla Cross 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex mantém os 98/101cv e 14,5kgfm de torque associado aos dois motores elétricos de 72cv e 16,6kgfm de torque. A potência combinada é de 122cv no Corolla Cross o que o coloca em uma faixa inferior de desempenho em relação aos seus concorrentes.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Em geral, os modelos híbridos vendidos no Brasil, todos importados, oferecem quase o dobro da potência, o que faz do Corolla Cross um carro feito para quem busca uma compra racional, mas não para quem quer desempenho.

Consumo do Corolla Cross

Segundo o INMETRO, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 14,6 km/l na estrada e 17,7 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 10,1 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Ao testar o Corolla Cross XRX Hybrid por uma semana notamos que, apesar da falta de desempenho nas acelerações e retomadas, este produto da Toyota é um bom companheiro para o dia a dia nas cidades e eventualmente para viagens. Tem uma ergonomia invejável além da boa dirigibilidade e embora não tenha suspensão traseira independente eu use uma antiquada solução de eixo rígido, é um carro bastante confortável.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

Em baixas velocidades, usa o motor elétrico para as arrancadas e naquela primeira partida do dia. Também abre mão do motor a combustão toda vez que o motorista deixa de acelerar e o carro entra em uma espécie de ponto morto. Mesmo não sendo um híbrido do tipo plug in, na prática é possível fazer até 18km/h a bordo do Corolla Cross. São bons números.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

A bordo do Corolla Cross sinto o quanto lhe fez bem o painel digital, o freio eletrônico de estacionamento e o aprimoramento dos itens de segurança. No entanto, o carro poderia melhorar um pouco tendo câmeras de estacionamento melhores, bem como mais pontos de carga para celulares. Na parte da frente conta apenas com uma tomada USB.

Na conclusão, fica patente que a Toyota olhou bem para o seu consumidor que reputa 96% de satisfação ao comprar o Corolla Cross. Talvez seja um consumidor que não tenha preocupação com o desempenho e sim com a economia de combustível e com a segurança a bordo. Nisso, o Corolla Cross é bastante competente, mas para clientes que desejam potências certamente vale olhar os produtos da concorrência.

Testes: Corolla Cross XRX Hybrid é pura razão para enfrentar concorrentes

A Toyota poderia incorporar novidades que já estão presentes no Corola Cross de outros países, como a suspensão traseira independente e motores elétricos, além da bateria com maior capacidade. Hoje seu cliente busca confiança, mas esta não é uma relação eterna, haja vista que o brasileiro gosta de novidades e também tem aderido aos concorrentes de marcas chinesas.

