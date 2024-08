Tiggo 7 chinês fica igual ao Land Rover Discovery: veja fotos SUV ganha proposta off road inspirado nos modelos ingleses e vai ser barato na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h00 ) ‌



Tiggo 7 chinês fica igual ao Land Rover Discovery: veja fotos

Embora tenha na linha de SUVs o Tansuo 06, a Chery surpreendeu a mídia internacional ao exibir as primeiras fotos do novo Tiggo 7, bem diferente do modelo fabricado e vendido aqui pela Caoa. O carro ficou parecido com os modelos da Land Rover como o Discovery.

Na China o SUV renovado traz grade horizontal, linhas laterais (até as maçanetas ocultas são parecidas) e traseira que ficaram bem parecidas com os veículos da linha Land Rover. Seguindo a “inspiração” o Tiggo 7 traz até mesmo compartimentos extras para bagagem localizados na parte traseira tal qual a linha Defender. O estilo adotado pela Chery se explica pela aceitação dos SUVs de perfil robusto que fazem sucesso na China como os Feng Chang Bao (BYD) e GWM TANK por exemplo.

Por dentro o Chery Tiggo 7 traz identidade própria com conceitos que o mercado chinês gosta com unanimidade: tela digital, multimídia grande e console central bem elevado.

Não há informações sobre a motorização do Chery Tiggo 7. Porém o Tansuo 06 tem um propulsor 1.6 turbo a gasolina que entrega 197 cv de potência e 29,5 kgfm de torque combinado com um câmbio automatizado de dupla embreagem. A versão atual do Chery Tiggo 7 custa em torno de US$ 14 mil, cerca de R$ 77 mil em valores puramente convertidos.

