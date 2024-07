Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto SUV híbrido foi registrado no INPI no Brasil e deve ter versão híbrida de 366 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h00 ) ‌



Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto Chery/Divulgação

A Caoa Chery que ja havia registrado o Tiggo 9 no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) estaria preparando o lançamento do novo SUV híbrido. O modelo de 7 lugares chega para competir com o Jeep Commander, atual líder do segmento. O Tiggo 9 pode ser equipado com um sistema híbrido, combinando um motor 2.0 litros turbo a gasolina e um motor elétrico, totalizando 366 cv.

Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto Chery/Divulgação

A informação sobre o possível lançamento tem sido divulgada pela imprensa especializada, mas oficialmente a Caoa Chery não confirma. Ao chegar ao Brasil, o novo SUV será posicionado acima dos modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8.

Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto Chery/Divulgação

Em relação ao tamanho, o Caoa Chery Tiggo 9 mede 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,71 m de altura e 2,82 m de entre-eixos. Ele terá uma terceira fileira com espaço para dois bancos, totalizando a capacidade para até 7 passageiros. O porta-malas tem capacidade de 717 litros e, com os bancos rebatidos, chega a 2.021 litros.

Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto Chery/Divulgação

Visualmente, o Tiggo 9 PHEV apresenta uma grade estilizada, ampla e fechada, com faróis mais afilados e faróis auxiliares nas extremidades. As laterais parecem ter uma peça única nos vidros, com um detalhe chanfrado no vidro vigia, e a traseira conta com lanternas unidas. Por dentro, o modelo possui duas amplas telas de 12,3 polegadas.

Tiggo 9 atualizado pode chegar ao país em agosto Chery/Divulgação

Sob o capô, a Caoa Chery deve fabricar no Brasil uma versão com motor 2.0 litros turbo, que entrega até 260 cv com torque de 40,7 kgfm. Já a configuração com sistema híbrido plug-in será importada da China e terá uma combinação de um motor 2.0 turbo a gasolina com 238 cv e um motor elétrico de 224 cv. A soma combinada é de 366 cv e 40 kgfm de torque, com câmbio automático de oito marchas, autonomia de 1.400 km com um tanque de combustível e consumo de 19,2 km/l.

