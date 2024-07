Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg Série especial tem acabamento diferenciado e mesmo motor 2.0 turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg

A Volkswagen já está preparando a troca de geração do Tiguan nos Estados Unidos que é produzido no México. Baseado no Tiguan SE, a Wolfsburg Edition acaba de ser anunciada como uma versão “única em detalhes e conteúdo” o que indica que a Volkswagen está preparando a troca de geração do SUV que está uma geração atrasado em relação ao europeu.

Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg

O Tiguan Wolfsburg chega em pacote excluo do disponível em quatro cores Atlantic Blue, Deep Black Pearl, Platinum Grey or Pure White calçado com roda aro 18 de duas cores.

Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg

Há detalhes cromados na carroceira como detalhes na maçaneta, inserções no pára-choque, capa de retrovisor e outros detalhes. Por dentro há um acabamento exclusivo imitando couro escuro “Titan Black” e ainda listras em laranja. Painel digital, multimídia de 8 polegadas, chave presencial e engate são parte do pacote.

Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg

O motor é o conhecido 2.0 turbo de 184cv (186cv no Brasil) conectado ao câmbio automático de oito marchas. Há opções de tração dianteira na faixa dos US$ 31 mil ou integral por US$ 32 mil.

Publicidade

Tiguan sairá de linha nos EUA com versão Wolfsburg

A Volkswagen não fala sobre a próxima geração mas já testa o Tiguan que virá como modelo 2026 baseado no Tayron chinês e no modelo vendido na Europa já com motorização híbrida. Se isso acontecer rápido teremos um Tiguan desatualizado bem rapidamente uma vez que as unidades do Brasil são produzidas no México.

LANÇAMENTO NOVO VW TIGUAN HÍBRIDO 2024: será que vem ao Brasil? E o preço? VEJA O VÍDEO!