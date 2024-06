Alto contraste

Timbro abre centro para receber até 12 mil veículos importados ao mesmo tempo no ES (Camilla Baptistin/Divulgação)

O mercado de carros importados requer uma operação logística ágil até a chegada dos veículos aos concessionários. Para isso, a empresa Timbro inaugurou hoje um Centro Automotivo em Cariacica/ES. O espaço teve investimento de R$ 25 milhões.

O espaço composto por área alfandegada e armazém geral, tem capacidade para receber até 12 mil automóveis simultaneamente. O objetivo é armazenar 30% do volume importado no estado do Espírito Santo no primeiro ano de operação, com uma área de 250.000 m². Ainda há uma área de reserva técnica de 100.000 m² para futuras expansões.

“O movimento de veículos nos quatro primeiros meses de 2024 é o maior da história do Espírito Santo, superando o movimento de 1995. Historicamente, o estado sempre representou em média 35% do volume de importação de carros. Porém, somente no primeiro quadrimestre, a participação passou para 56% do volume de importação de carros no Brasil. Este aumento faz parte da transição energética em curso no setor automotivo mundial”, afirma o sócio-fundador da Timbro, Bruno Russo.

A Timbro reuniu a imprensa especializada para a inauguração do espaço que tem tecnologias como o rastreamento e monitoramento do veículo em tempo real. A movimentação é operada pela Zilli Armazéns Gerais S.A. e o espaço tem geração de energia elétrica por paineis solares inclusive para recarga de veículos eletrificados e o processo de nacionalização para adequar os carros à legislação brasileira.

A movimentação dos automóveis no novo terminal será feita pela empresa Zilli Armazéns Gerais S.A, que também foi parceira estratégica na implantação do projeto.





