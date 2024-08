Timbro importa quase de 10 mil veículos no 1º semestre com destaque para elétricos Centro Automotivo no ES é um dos centros de desembarque dos modelos eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2024 - 07h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 07h00 ) ‌



A Timbro fechou o primeiro semestre com pouco mais de 9,8 mil veículos leves e pesados importados para o mercado nacional. Somente nos portos do Espírito Santo (Vitória e Vila Velha), foram desembarcados 9.432 automóveis elétricos neste período.

As operações de veículos para a empresa BYD foram divididas em duas partes: uma totalmente recebida no novo Centro Automotivo Timbro com 7.177 veículos importados em 2.297 contêiners e outra com 2.255 veículos desembarcados em navios do tipo roll-on roll-off. O espaço pode receber até 12 mil veículos por mês.

Na visão de Bruno Russo, sócio-fundador e vice-presidente da Timbro, os números refletem a atuação crescente da empresa no setor automotivo. “A Timbro observa os movimentos da indústria automotiva e um ponto que nos chama a atenção é a transição energética em curso no mundo todo. Ao trabalhar com parceiros como a BYD, mostramos sintonia e dinamismo”, pontua.

Pesados

No mesmo período, a Timbro realizou a importação de 379 caminhões pelo porto de Navegantes, em Santa Catarina. O transporte desse tipo de veículo é feito 100% em contêiners, que são desembarcados no porto, registrados e transferidos para as operações de PDI, realizadas pelo próprio cliente.