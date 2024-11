Toyota Hilux e SW4 ganham atualização para atender normas de emissões; veja preços Modelos também passam a contar com garantia estendida de 10 anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 10h00 ) twitter

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Para atender ao Proconve L8, a linha 2025 da Toyota Hilux e SW4 passaram por atualização mecânica. Com isso, o motor 2.8 litros turbodiesel de 204 cv recebeu novos componentes. Além disso, os modelos também passam a contar com garantia estendida de 10 anos. Os preços partem de R$ 228,6 mil e podem chegar aos R$ 339,4 mil.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A Toyota Hilux 2025 ainda estreia o câmbio automático de seis marchas nas versões de entrada Cabine Chassi e Cabine Simples, atendendo uma crescente demanda de vendas diretas. Vale lembrar que desde agosto de 2024, a configuração Power Pack AT também faz parte da gama de opções.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Além disso, a picape e o SUV receberam um novo filtro de partículas diesel (DPF) e tanque de ureia (Arla 32), para atender ao Proconve L8, que entra em vigor em janeiro de 2025. O motor turbodiesel 2.8L entrega até 204 cv de potência e torque máximo de 50,9 kgfm.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A Hilux 2025 (SRV em diante) e todas as configurações do SW4 passam a ter o sistema Toyota Serviços Conectados, acessado pelo aplicativo Toyota App. O recurso permite consultar informações como status do veículo, histórico de viagens e alertas de manutenção. Ainda oferece funcionalidades como rastreamento, imobilização do veículo em caso de roubo e Wi-Fi opcional para até oito dispositivos.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Segundo a montadora, a Toyota Corretora estabeleceu uma parceria com a Mitsui Sumitomo Seguros, que permite aos clientes personalizarem benefícios e descontos com base nas informações do veículo e do condutor. Em relação à garantia Toyota 10, a cobertura inclui componentes mecânicos, elétricos e de freios, com limites de quilometragem de 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial.

Enfim, as versões Cabine Chassi e Cabine Simples da Hilux trazem itens como ar-condicionado, airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, e assistente de subida. Nas versões mais completas, o modelo conta com sete airbags, central multimídia de 9 polegadas com espelhamento sem fio e o pacote Toyota Safety Sense, com sistemas como alerta de colisão e controle de cruzeiro adaptativo. Já o SW4, disponível com cinco ou sete lugares, oferece itens como carregador por indução para smartphones e portas USB adicionais nas versões topo de linha. Todos os modelos contam com sete airbags, cintos de segurança de três pontos e ancoragem Isofix.

Tabela de preços linha 2025

Hilux Cabine Chassi 4x4 MT - R$ 228.690,00

Hilux Cabine Chassi 4x4 AT - R$ 238.790,00

Hilux Cabine Simples 4x4 MT - R$ 236.690,00

Hilux Cabine Simples 4x4 AT - R$ 246.890,00

Hilux Power Pack 4x4 MT - R$ 249.490,00

Hilux Power Pack 4x4 AT - R$ 259.790,00

Hilux SR 4x4 AT - R$ 284.390,00

Hilux SRV 4x4 AT - R$ 294.590,00

Hilux SRX 4x4 AT - R$ 328.990,00

Hilux SRX Plus 4x4 AT - R$ 339.490,00

