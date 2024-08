Toyota Hilux Power Pack e Chevrolet S10 WT: qual a melhor picape básica em 2024? Utilitárias buscam a atenção do consumidor que quer o essencial Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 02h00 ) ‌



Versões "custo benefício" do segmento de picapes

O universo das pickups no Brasil é bem amplo e hoje elas já representam 1/4 de todo o mercado de carros novos. porém, seja por orçamento ou por preferência, muitos consumidores preferem os modelos de entrada que nem sempre estão disponíveis para clientes comuns.

Toyota Hilux Power Pack e Chevrolet S10 WT: qual a melhor picape básica em 2024?

Em geral, estes modelos são direcionados para frotistas e empresas. A Chevrolet ampliou esse leque com a S10 WT ou (Work Truck, picape de trabalho) com versões mais simples na linha 2025 assim como a Toyota Hilux Power Pack.

Abre-se mão dos cromados e dos itens de segurança ativos, rodas de acabamento bonito, e muitas vezes até mesmo de multimídia para economizar no preço. Desta vez o R7-Autos Carros compara frente a frente a S10 WT com a Hilux Power Pack.

Motor: equivalência entre elas

As duas picapes tem motor parecido neste comparativo. A Hilux traz o 2.8 turbodiesel de 204cv e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rpm. O câmbio automático tem 6 marchas com bloqueio do diferencial traseiro, além de controle de descida e subida além claro de tração 4x4.

Já a Chevrolet S10 tem o conhecido e rebatizado Duramax 2.8 litros diesel, que foi recalibrado para entregar 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas. Também tem bloqueio do diferencial traseiro, além de controle de descida e subida além de tração 4x4.

Toyota Hilux Power Pack e Chevrolet S10 WT: qual a melhor picape básica em 2024?

Capacidade de carga e tração

A S10 tem na caçamba o volume de 1.570 litros e a maior capacidade de carga da categoria, de 1.303 kg e reboque de 3,5 toneladas. Já a Hilux tem 1.190 litros de capacidade e leva 1.070kg de carga máxima e 3,5 toneladas de tração com freio.

Segurança

A Hilux Power Pack vem com 7 airbags, freios ABS, controle de estabilidade, assistente de reboque, assistente de subida luz de condução diurna, luz de frenagem emergencial automática e travas elétricas com acionamento à distância. Já a GM S10 WT.

Nesse quesito a GM entrega bem mais embora tenha um airbag a menos. Vem, portanto com seis airbags, ajuste telescópico da direção, partida no botão, cockpit virtual, controle antiacoplamento, controle de oscilação de reboque, trava elétrica na caçamba, alerta de pressão dos pneus, farol de neblina em LED, sensor crepuscular, OnStar e Wi-Fi a bordo.

Mimos? Poucos

Se som automotivo é mimo vamos comparar a entrega de cada uma: a Hilux tem multimídia de 9 polegadas com espelhamento sem fio e quatro alto falantes.

Toyota Hilux Power Pack e Chevrolet S10 WT: qual a melhor picape básica em 2024?

A GM traz conjunto mais moderno com o cluster de 8 polegadas, enquanto a multimídia é de 11 polegadas tem conexão sem fio, câmera, Wi-Fi a bordo e OnStar e também fica com a vantagem neste quesito.

Resultado: GM leva

Embora tenha soluções mecânicas bem parecidas, a Chevrolet fez boas atualizações mecânicas na S10 com uma transmissão mais moderna com oito velocidades. A GM também leva na capacidade de carga bem como nos itens de série oferecidos ainda que tenha um airbag a menos que a rival da Toyota. A Hilux tem a boa fama mecânica de inquebrável além de cinco anos de garantia que a GM também oferece. Assim, entre os modelos de entrada a Chevrolet S10 vem oferecendo mais e custa mais: R$ 268.060 enquanto a Power Pack automática sai por R$ 251.390.

