Toyota pede desculpas por fraudes em testes de segurança nos carros

Toyota pede desculpas por fraudes em testes (Toyota/Divulgação)

O chairman da Toyota, Akio Toyoda, pediu desculpas pelas fraudes detectadas em alguns testes de segurança e emissões no Japão. A Toyota está no centro de uma investigação do governo japonês que envolve também Suzuki, Honda e Mazda. No caso da Toyota, há indícios mais abrangentes de fraudes nos testes.

No início desta semana, o governo japonês afirmou que iria punir montadoras que fraudaram testes de segurança e emissões.

Até agora se sabe que as subsidiárias Hino e Daihatsu fraudaram testes de modelos como Yaris Cross, Corolla Fielder, Crown, Isis, Sienta e RX em alguns parâmetros de segurança, alterando os resultados. Também foram alterados parâmetros de acionamento de airbags, bem como testes com motores.

“Pedimos desculpas por toda a preocupação e inconveniência que isso poderia ter causado aos nossos clientes, stakeholders e o púbico que confia na Toyota. Levamos a sério os problemas descobertos na certificação de itens da Hino Motors, Daihatsu Motor e Toyota Industries Co”, diz o posicionamento global.

Outras marcas afetadas

No caso da Honda foram alterados padrões de torque e nível de ruído em carros de versões já descontinuadas como Accord e Odissey, além do Fit. A segurança dos veículos, no entanto, não foi afetada, disse a Honda.

A Mazda, concorrente da Toyota, também admitiu falhas nos testes de emissões do Mazda 2 e do Roadster. No entanto, a marca disse que os modelos afetados não são produzidos atualmente.





