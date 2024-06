Toyota, Subaru e Mazda se unem para “salvar” motor a combustão

Pela primeira vez na história, a Mazda vai abrir um museu fora do Japão. O Frey’s Mazda Classic Car Museum, composto somente por clássicos da marca de Hiroshima, será aberto na cidade de Augsburgo, na Alemanha. O museu foi construído no lugar de uma co...

Pela primeira vez na história, a Mazda vai abrir um museu fora do Japão. O Frey’s Mazda Classic Car Museum, composto somente por clássicos da marca de Hiroshima, será aberto na cidade de Augsburgo, na Alemanha. O museu foi construído no lugar de uma concessionária local, onde o dono é muito fã da Mazda, chamado Frey. Veja como ficou o Frey’s Mazda Classic Car Museum

(Divulgação/Mazda)