Toyota SW4 2025: após reajuste, veja preços e versões SUV grande agora por custar perto de R$ 450 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 11h00 )

Toyota/Divulgação O Mecanico

O Toyota SW4 é líder da categoria de SUVs de grande porte com 7 lugares e estrutura de chassi à frente do Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport e futuramente Ford Everest. Porém, a linha SW4 acaba de receber uma rodada de aumentos de preços que chegam a R$ 8.800.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A versão de entrada SW4 SRX Platinum cinco lugares 2025/2025 agora custa exatos R$ 391.890, sendo que o preço anterior era R$ 384.190, aumento de R$ 7,7 mil. A versão SRX Platinum 2025/25 de sete lugares agora custa R$ 398.380, um aumento de R$ 7.800.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

O Toyota SW4 SRX Platinum vem com 7 airbags, controle de cruzeiro adaptativo com alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência, iluminação em LED, multimídia de 9′' JBL, ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros elétricos e chave presencial. A diferença entre as duas versões está apenas nos dois bancos traseiros e na saída de ar para segunda e terceira fileira.

SW4

Já o Toyota SW4 SRX Diamond agora custa R$ 446.690, reajuste de R$ 8.800 sobre o preço anterior. Essa versão com emblema e acabamento específico com cromados e opção de teto preto traz abertura elétrica do porta malas e carregador de celular sem fio.

Independente da versão o motor não mudou e segue sendo 2,8 litros turbodiesel de 204cv e 50,9kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis marchas, tração 4x4 com caixa de redução e já inclui novo filtro de partículas de diesel e tanque de arla 32.

