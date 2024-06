Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência SUV é grande e ficou mais esperto, ágil e econômico

A Chevrolet renovou a picape S10 e logo na sequência o Trailblazer, SUV tradicional de sete lugares com motor diesel e tração 4X4. Em busca desse comprador tradicional que também olha para Toyota Hilux SW4 e Pajero Sport, a GM aproveitou as mudanças da utilitária para renovar o SUV. E todas as mudanças vieram em boa hora.

O Trailblazer ganhou a imponente grade cromada, os novos farois finalmente em LED e na traseira só uma lanterna mais escura. As rodas tem 18 polegadas instaladas sobre bitolas mais largas assim como os para-lamas. A impressão é que o SUV cresceu mas não houve qualquer mudança além disso.

A ficha técnica aponta medidas como 4,78m de comprimento, 2,84m de entre-eixos, 1,90m de largura e 2,80m de altura. O porta-malas tem 205 litros com os sete lugares acionados ou 544 litros com cinco lugares. Bem espaçoso sem falar no banco traseiro que traz ótimo espaço para as pernas fruto de uma ampla carroceria.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

Na “essência” a GM muda a calibração da suspensão, as rodas, troca o câmbio automátio de seis pelo de oito marchas da ZF e recalibra o motor 2,8 litros turbodiesel. Ele ganha novos pistões, nova turbina e com as mudanças de gerenciamento eletrônico ganhou 7cv e agora tem 207cv e 52kgfm de torque.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

A GM divulga que a Trailblazer ficou 1s mais rápida e 13% mais econômica. Agora faz 11,4km/l segundo os dados do Inmetro enquanto antes chegava perto dos 10km/l.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

Por dentro a Trailblazer ganhou novos ares o que lhe fez muito bem. Painel digital de 8 polegadas de boa visualização, multimídia de 11 polegadas com conexão sem fio e uma moldura mais moderna até destoam dos elementos externos. O volante é o mesmo da Silverado, há novo acerto telescópico da direção com ajuste de altura e profundidade e algumas novidaes nos comandos de volante.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

No console há botões tradicionais de travamento, pisca alerta mas a climatização embora seja digital tem ar condicionado de apenas uma zona. E basta ligar agora com botão para perceber que o Chevrolet Trailblazer 2025 vibra bem pouco graças ao melhor isolamento acústico instalado nas portas, parede corta-fogo e traseira.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

A bordo da novidade

Testamos uma semana o Trailblazer na estrada, na cidade e eventualmente no fora de estrada. As características de longo curso de suspensão, de maior silêncio e de melhor rendimento do motor pelo câmbio tornam o rodar mais confortável. Ao acelerar a Trailblazer a evolução das marchas é mais ágil, a direção é leve respeitando o perfil do carro e as bitolas mais largas melhoraram a estabilidade.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

O maior efeito a bordo será mesmo o silêncio de rodagem com grandes pneus aro 18 onde se ouve o motor apenas com a porta aberta. Dentro, o silêncio é bem maior.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

E embora o painel tenha as mesmas soluções da S10 e da Spin, o Trailblazer que é um produto mais caro, parece combinar muito bem. Porém todos os novos itens de segurança se limitam a alertas de painel. Não há correção do carro para a faixa, nem controle de cruzeiro adaptativo ou abertura elétrica do porta-malas e teto solar. A Trailblazer fica devendo tudo isso.

Traiblazer 2025: testamos as novidades do SUV que se renova atrás da concorrência

No entanto, evolui e muito mostrando maturidade com novos elementos dentro do possível para um projeto que não é novo. Ficou mais confortável, mais ágil e mais econômica se realinhando às concorrentes Toyota Hilux SW4 e Mitsubishi Pajero Sport por R$ 368,5 mil em versão única High Country. Para quem quer um SUV de verdade, vale olhar com carinho para a veterana Trailblazer. As mudanças podem convencer um comprador tradicional em busca de novidades que vieram em boa hora.





