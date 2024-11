Vai vender o carro no final do ano? Veja como não perder dinheiro Manutenção e limpeza são essenciais antes de tirar a foto e fazer anúncio na internet Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h00 ) twitter

Veja tudo o que você precisa saber para vender um carro usado Eduardo Enomoto/R7

Com a proximidade do mês de novembro e o final do ano, muita gente estuda a possibilidade de trocar de carro. Seja para evitar o IPVA, seja para fazer o upgrade para um modelo mais novo ou para comprar um zero quilômetros, a venda do carro pode ser uma experiência boa ou ruim dependendo da situação.

E ninguém quer perder dinheiro na hora de vender o carro, independentemente do motivo. Abaixo, o R7-Autos Carros lista alguns cuidados antes de vender o carro que podem ser determinantes nessa hora.

Vender ou comprar um carro envolve uma boa quantia de dinheiro e por isso é preciso ser calculista. Vender rápido demais pode ser um mau sinal, assim como comprar um veículo sem olhar o orçamento.

Vamos listar abaixo erros comuns de quem vai vender o carro seja pela internet, seja por classificados na internet ou em um feirão de veículos. Confira;

‌



Usar apenas a tabela Fipe como referência

Esse é um erro comum. A tabela Fipe é apenas uma referência. Para saber o valor do carro é preciso consultar, tendo em mãos o nome da marca, ano, modelo e versão do veículo. Pesquise outras tabelas como a KBB, Molicar e veja os preços médios dos classificados. O carro pode valer mais ou menos que a tabela e anunciar no preço errado pode resultar em prejuízos.

Não ficar atento à manutenção é prejuízo dobrado

Vale a pena fazer uma revisão preventiva, troca de óleo e filtro, deixando o carro apto a entregar uma boa experiência ao próximo dono. Anunciar o carro com uma falha, ar condicionado desligado, barulhos e problemas pode desvalorizá-lo em excesso. Além disso, o interessado pode barganhar um desconto muito mais alto em relação ao que ficaria o conserto do veículo.

‌



Não verificar se o carro tem recall pendente

Esse é um erro comum. Muitos donos nem sabem que seu veículo tem um recall pendente. Pode ser um possível defeito no freio, motor, airbags ou outro motivo. Se o carro tiver chamado de recall, sequer poderá ser transferido de propriedade. Por isso, pesquise no site do fabricante mesmo que o carro já esteja fora de linha para saber se há um recall aberto.

Não ter um histórico do veículo

Antes de anunciar vale procurar pelo manual, chave reserva, cópia de notas fiscais de revisão e outros itens que podem ser determinantes para verificar o histórico do carro. Se o carro passou por revisões em concessionária vale a pena resgatar as notas fiscais e comprovantes do serviço feito, pois isso valoriza e muito o veículo.

‌



Vender o carro em mau estado

Outro erro comum. Antes de anunciar faça uma boa lavagem, um polimento, higienização interna e deixe o veículo bonito de novo. Essa estratégia é a mesma usada por lojas e concessionárias para atrair clientes. Vender o carro com desconto em mau estado é prejuízo na certa. O ideal é fazer uma boa limpeza completa para atrair interessados. Investir de R$ 300 a R$ 500 em uma limpeza profissional pode valorizar o carro em R$ 2 mil ou até R$ 3 mil dependendo do caso.

Vai anunciar?

Invista na comunicação. Faça boas fotos em um local claro mostrando o veículo por dentro e por fora de todos os lados. Abra o motor, porta-malas, mostre o teto, faróis e lanternas e seja detalhista. Existem anúncios gratuitos em redes sociais e até classificados, mas vale a pena investir um pouquinho mais em um anúncio com melhor viabilidade e retorno.

