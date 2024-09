Van híbrida da BYD promete rodar até 200km sem usar gasolina Minivan comporta até sete pessoas e tem 260cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Entre os muitos segmentos que a BYD atua, a Xia 2025 irá disputar atenção entre as minivans na China e em outros países. A novidade vem equipada com uma motorização híbrida de 260cv e pode percorrer até 200km somente no modo elétrico. Na proposta, a Xia não difere muito de seus concorrentes. Ela acomoda até sete pessoas e tem 5,14 metros de comprimento. Embora seja um veículo global, a marca chinesa ainda não informou em quais países o modelo será vendido.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Visualmente, a BYD Xia 2025 apresenta uma ampla grade frontal com detalhes cromados, grandes faróis semelhantes aos do Yuan Pro, que será lançado no Brasil em breve, e um para-choque com grandes entradas de ar. A traseira conta com lanternas inteiriças e a coluna “C” tem acabamento cromado. Ainda não há imagens do interior da minivan, que deve contar com amplas telas e uma central multimídia giratória, similar aos modelos Dolphin, Dolphin Mini, Song Pro, Song Plus, Seal e King, que são vendidos no Brasil.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Em termos de dimensões, a BYD Xia 2025 tem 5,14 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,80 metro de altura e 3,04 metros de entre-eixos, com capacidade para até sete passageiros na configuração 2+2+3.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Sob o capô, a BYD equipa a Xia 2025 com o sistema híbrido DM-i de quinta geração, que combina um motor a combustão de 1,5 litro turbo e um motor elétrico, entregando 260 cv. A bateria é de LFP, mas a capacidade em kWh não foi divulgada. No entanto, a marca informou que, apenas no modo elétrico, é possível percorrer até 200 km.

LANÇAMENTO BYD SHARK: primeiras impressões da pick-up híbrida que chega ao Brasil em 2024. VEJA O VÍDEO!