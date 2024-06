Veja como fugir dos novos golpes na compra e venda de veículos em 2024

Alto contraste

O mercado de compra e venda de veículos usados requer alguns cuidados importantes especialmente em tempos de novas tecnologias. Os próprios recursos tecnológicos que facilitam a nossa vida também servem de argumentação para que golpistas se utilizem da boa-fé das pessoas.

Se por um lado hoje é muito fácil comprar um carro, com depósito em conta que acreditado na hora e com transferência de documento que é iniciada e concluída via aplicativo de celular, por outro é preciso ter bastante cuidado. O R7-Autos Carros traz algumas dicas importantes atualizadas em 2024 para evitar cair em armadilhas na compra e na hora de vender o carro.

Ao comprar um carro usado

Ao pesquisar um carro usado é preciso tomar os cuidados básicos: desconfiar de carros fora do preço de mercado, pesquisar a idoneidade de lojas e concessionárias antes de fechar negócio e ter certeza da procedência do carro. Mas como ir além disso? Quais cuidados tomar?

Laudos falsos

Sim, existem muitos laudos cautelares falsos. O documento com fotos do carro tem sido facilmente “construído” por golpistas e impresso no formato de um documento que parece original. Ao analisar um laudo veja se tem um QR Code que permite visualizar o documento na internet. Mas a melhor dica é o próprio interessado na compra levar o carro em um posto credenciado do detran para fazer a avaliação.

Carro com taxa de visita

Alguns anunciantes recorrem aos classificados da internet e anunciam o veículo por um preço muito atrativo. Ao fazer contato, a loja “convida” o cliente a pagar um valor para poder visitar o carro pessoalmente. Este golpe tem sido cada vez mais comum e infelizmente muita gente se deixa levar.

Ao vender um carro

Golpe da terceira pessoa

O golpe tem variações como aquele interessado que liga a partir do seu anúncio e diz ter um interessado. No meio do caminho o golpista diz que está devendo dinheiro a uma terceira pessoa e ela irá visitar o carro pessoalmente. Do outro lado o que ocorreu é que o golpista pegou fotos do seu carro e fez o anúncio, deu o seu endereço para a visita e o número próprio de conta (ou ainda de um laranja). Ao não dizer nada, o interessado caiu em um golpe e fará o depósito em outra conta e a pessoa vai sumir. O ideal é que o interessado seja o mesmo pagador do veículo. O negócio deve ser feito do comprador para o vendedor sem intermediários.

Golpe da loja que diz “tenho um cliente”

Nesse golpe a loja de carros manda mensagem para um anúncio de classificado na internet e diz ter um cliente interessado naquele veículo. Na verdade a loja está tentando vender um serviço de consignação do carro. Muita gente gosta de fazer negócio dessa forma. Deixa o veículo dentro de uma loja que faz anúncios e negocia um veículo em troca de uma comissão isso faz parte do jogo.

Mais um cliente denuncia golpe de revendedora de carros de luxo no SIA Diversas vítimas já se manifestaram afirmando que foram enganadas pelo dono da concessionária

O que estamos chamando a atenção neste artigo é que existem lojas que usam os dados do cliente que deixa o carro de boa fé anunciado naquela loja para tomar empréstimos e usar o nome do iniciante de várias formas. Há lojas que chegam a financiar o carro do cliente que fixa com o nome sujo e por isso a pesquisa de idoneidade da loja é fundamental.





