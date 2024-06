Alto contraste

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

Lançada em junho de 2023, a nova geração da picape Ranger é produzida na fábrica de General Pacheco, próximo a Buenos Aires, na Argentina e vem crescendo nos índices de venda. Para reforçar a produção em até 15% neste ano, a Ford decidiu produzir os motores da nova picape em uma nova unidade dentro do complexo. O R7-Autos Carros visitou a nova fábrica capaz de produzir tanto os motores Panther 2.0 turbo quanto o 3.0 V6 Lion que equipa os modelos topo de linha da Ranger.

A nova unidade tem capacidade para produzir até 82.000 motores por ano, tem 129 estações de trabalho e funciona em dois turnos em um espaço de 5.000 metros quadrados e 185 colaboradores diretos. Além da força de trabalho humana há 10 robôs na unidade e sensores capazes de detectar variações de 0,04% de margem de erro no processo de montagem.

“Essa nova unidade permite ter qualidade e flexiblidade para elevar ou reduzir a oferta ou a mescla de motores nesta unidade. Estamos completando um ciclo de investimento com essa fábrica de motores que usa componentes do Brasil e de outros países no processo produtivo tanto que a percepção de qualidade aumentou 20% segundo o NPS (Net Promoter Score)”, disse Martín Galdeano, presidente da Ford America do Sul.

O R7-Autos Carros participou da visita onde os engenheiros mostraram o passo a passo da montagem, posicionamento de peças, torque até chegar aos testes finais.

Todo o processo de produção dos motores usa o conceito de manufatura 4.0 com a fábrica totalmente conectada, dos sensores, às câmeras e robôs para controlar o processo produtivo, fornecimento de peças, testes e envio dos motores para a unidade de produção da Ford Ranger que fica no mesmo complexo.

A unidade produz as duas configurações de motores na mesma linha de forma alternada. “Há um processo diferente para cada um deles (dos motores) e começamos primeiro pelo Lion 3.0 V6 até chegar à plena capacidade e depois o Panther 2.0 no segundo semestre”, disse Kleber Fernandes, Diretor de Qualidade e Novos Produtos da Ford.

A Ford Ranger é produzida na fábrica argentina desde 1996. Atualmente a unidade tem 3.500 funcionários, 318 robôs, 1.000 câmeras e sensores e capacidade para produzir até 110.000 unidades da picape por ano.





