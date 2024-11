Veja os 7 erros que acabam com a bateria do seu carro Instalar acessórios, som e deixar o carro parado por muito tempo são alguns deles Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h20 ) twitter

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

A bateria do carro é um item que demanda cada vez mais atenção. Sua tecnologia também vem evoluindo nos últimos anos por conta dos itens elétricos e também do sistema auxiliar dos motores modernos.

Diferentemente dos modelos mais antigos onde a bateria ela era utilizada como “acumulador de energia” (nome técnico) para o primeiro momento de partida, hoje em dia esse item merece atenção. Mas quais são os erros mais comuns ao usar o carro em relação à bateria automotiva?

Os erros mais comuns estão na falta de cuidado com a bateria o que pode abreviar sua vida útil em até 30%. Veja os principais erros:

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

1. Deixar Luzes Acesas: Deixar as luzes internas ou externas do carro ligadas por um período mais longo e esquecer as luzes de cortesia internas acesas podem abreviar e muito a vida da bateria. Os carros de hoje contam com luzes halógenas (aquela amarelada) e LED em todos os lugares e esquecê-las acesas pode ser um erro.

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

2. Esquecer da manutenção regular: a maioria das pessoas sequer olha para a bateria quando abre, e se abre, o capô. É preciso verificar se os terminais estão em bom estado, se estão desgastados, se há acúmulo de zinabre nos terminais ou algum sinal de vazamento. A partida demorada de manhã é um sinal de que a bateria está ficando fraca.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

3. Uso excessivo de itens elétricos que dependem de bateria: instalar itens de comodidade como uma boa multimídia de alta resolução, câmeras, e equipamentos de som como um kit completo de alto-falantes e um subwoofer tornam a vida a bordo bem confortável. Porém, é preciso cuidado para não sobrecarregar a bateria.

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

4. Carro que não liga: esse é um erro muito comum em veículos usados apenas para viagens ou como segundo carro que fica parado por longos períodos sem uma carga adequada pode causar a descarga da bateria. O ideal é desligar os terminais e usar um sistema auxiliar ao religar o veículo.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

5. Ignorar a manutenção do sistema elétrico do carro: ao notar falha nas luzes, dificuldade de partida e qualquer problema associado ao sistema elétrico é preciso levar a um profissional habilitado como um “auto elétrico”. Ignorar esses indícios pode ser fatal.

‌



6. Utilizar Acessórios que demandam energia permanente: itens como projetor de luz LED como assinatura no chão, soleira iluminada, carregador de celular sem fio e outros itens como carregadores que ficam com luz acesa em stand by podem representar um consumo extra de energia e acelerar o desgaste da bateria.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

7. Bateria sob condições extremas: Expor a bateria a temperaturas quentes ou frias de forma prolongada podem abreviar sua vida útil. Veículos de competição usados em circuitos ou off road tendem a desgastar mais a bateria por serem muito exigidos.

