Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro SUVs e sedãs são oferecidos com condições vantajosas para esse público Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

Os carros para o público PCD (portadores de deficiência física) tem campanhas de venda que variam de tempos em tempos. Nesta matéria o R7-Autos Carros traz os principais descontos válidos neste mês de outubro nos concessionários.

A isenção do IPI é válida para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou transtorno do espectro autista. O benefício pode ser solicitado pela própria pessoa ou por seus representantes, com a restrição de um único carro a cada 3 anos. Motoristas profissionais, como taxistas, têm direito à isenção a cada 2 anos. O teto anterior era de R$ 140.000 e foi elevado para R$ 200.000 em 2022.

‌



Confira os principais descontos

Jeep Renegade: a Jeep está oferecendo o SUV compacto com isenção de IPI e bônus de 11%. Assim, o Renegade é vendido com descontos de até R$ 30 mil em outubro. Assim a versão T270 de R$ 118.290 é vendida por R$ 101.863. A versão Pack Tech vai de R$ 123,9 mil para R$ 116.664.

‌



Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

Jeep Compass: o SUV médio é oferecido com desconto médio de 14% além das isenções de impostos e está disponível na versão Sport T270 de R$ 183.990 por R$ 156.682.

Compass Jeep/Divulgação

Mitsubishi Eclipse Cross: o SUV médio tem isenções de impostos e bônus de fábrica. Dentro do limite de preço atual a Mitsubishi oferece o modelo Rush de R$ 169.990 por R$ 158.028. Já a versão HPE de R$ 185.990 sai por R$ 172.902.

‌



Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

Fiat Pulse: o SUV compacto é um dos modelos mais vendidos para o público PCD. E com descontos, bônus de fábrica e isenções confira os descontos. Os descontos são de R$ 11 mil na versão Abarth e até R$ 22 mil nas demais versões.

Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

O Pulse Drive 1.3 Firefly CVT cujo Preço Público é R$ 115.990 sai por R$ 89.655,04. A versão Audace T200 de R$ 123,9 mil sai por R$ 104,5 mil. A versão Impetus T200 de R$ 138,9 mil sai por R$ 117 mil e a Abarth T270 de R$ 152,9 mil sai por R$ 141,2 mil.

Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

Nissan Versa: o sedã compacto também é encontrado com descontos de isenções e bônus de até R$ 22 mil. O Versa Sense de R$ 115.690 é vendido para o público PCD por R$ 93.690 enquanto a versão Advance, com preço público de R$ 120.490 sai por R$ 102.490.

Chevrolet Onix Plus

Chevrolet Onix Plus LS turbo: a versão de entrada mais acessível do compacto do motor 1.0 turbo tem descontos de R$ 16 mil para o público PCD. O preço público geral de R$ 114.160 cai para R$ 97.956.

Veja os carros para PCD com maiores descontos em outubro

Volkswagen Taos Comfortline: o SUV médio da VW tem desconto de R$ 37 mil com isenções e bônus de 12% sobre o preço final. Com preço de R$ 196.990, o SUV é oferecido para PCD por R$ 159.983,49.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.